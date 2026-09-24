Еліна Світоліна: “Дуже розчарована результатом та своєю грою”. Лідерка збірної України прокоментувала свою поразку від Грет Міннен в матчі із командою Бельгії

Перша ракетка України та лідерка нашої збірної в Кубку Біллі Джин Кінг Еліна Світоліна поспілкувалась із журналістами після програного протистояння із бельгійською тенісисткою Грет Міннен. Еліна віддала належне суперниці та окремо відзначила її стабільну подачу протягом сьогоднішнього матчу. А також поділилась своїми думками з приводу того, чим матчі за збірну у Кубку Біллі Джин Кінг відрізняються від поєдинків в турі.

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

Про матч

Еліна Світоліна: “Сьогодні був дійсно важкий матч. Я не можу назвати його поганим. Просто суперниця сьогодні зіграла неймовірно – від самого початку і до самого завершення зустрічі. Загалом, матч точно не був геть поганим. Але я, звісно, дуже розчарована результатом і своєю грою. Тому що вважаю, що могла зіграти краще. Але таке трапляється”.

Про суперницю

Еліна Світоліна: “Так, Грет перебуває за межами топ-200 у світовому рейтингу. Але в минулому вона була чудовим гравцем. Думаю, у неї були певні проблеми зі здоров`ям. Але вона знає цей рівень і вона дуже гарна тенісистка. Тож я сьогодні не дивилась на рейтинг. Також, думаю, що сьогодні вона дуже добре подавала. Було багато потужних подач, в тому числі, і у важливі моменти матчу”.

Про боротьбу на корті

Еліна Світоліна: “Це був трисетовий матч. І в кожному сеті були кілька очок, які вирішили долю всього матчу. Суперниця зіграла в ці моменти краще. Саме покриття вимагає максимальної концентрації та готовності до боротьби. У мене сьогодні, на жаль, цього не було”.

Про зміни протягом матчу

Еліна Світоліна: “Ми внесли певні зміни протягом матчу. Деякі з них спрацювали, а деякі – ні. Але вона також чудовий гравець і також змінила деякі аспекти у своїй грі. Якщо чесно, вона зіграла справді неймовірно. Це був матч високої якості і все вирішили кілька очок. Мені здається, що я не грала настільки погано. У мене були свої шанси в окремих моментах. Але, на жаль, сьогодні все сталось не на мою користь. Але це – теніс, таке трапляється. Потрібно знаходити можливості для перемог навіть тоді, коли гра не складається”.

Про відмінність матчів за збірну

Еліна Світоліна: “Тут не настільки важливий рейтинг. Дуже велике значення має підтримка лави, допомога тренера, який перебуває поруч. Я б сказала, що тут зовсім інший тиск. Це змішані відчуття. Бо в тебе дуже багато емоцій від гри за збірну і перемагає той, хто краще дає собі із ними раду. “

Нагадаємо, що Еліна Світоліна програла другий одиночний матч протистояння між збірними України та Бельгії Грет Міннен. Втім, Ангеліна Калініна забезпечила команді вихід у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг. Спочатку Ангеліна виграла стартове одиночне протистояння, а потім в дуеті із Людмилою Кіченок принесла збірній вирішальне очко у парному матчі.