Кубок Девіса. Україна – Кіпр – 1:0. Георгій Кравченко приносить першу перемогу в матчі

Збірна України успішно почала протистояння другої Світової Групи Кубку Девіса проти команди Кіпру. Впевнену перемогу в стартовому матчі нашій команді приніс лідер поточного складу збірної Георгій Кравченко. В двох партіях українець розгромив Фотіса Фотіадеса (1998-й номер світового рейтингу). За матч Кравченко віддав супернику лише 5 геймів. На перемогу в стартовому протистоянні Георгій Кравченко витратив трохи більше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

Георгій Кравченко – Фотіс Фотіадес – 6:4, 6:1

Джерело фото: ФТУ

Вже в середині стартового сету Кравченко, який був явним фаворитом зустрічі, зумів підтвердити цей статус і повести з брейком. Але вже в наступному геймі український тенісист програв власну подачу і дозволив супернику відновити рівновагу в рахунку.

Втім, до завершення стартової партії Георгій ще раз відзначився на прийомі, причому цей брейк українець оформив під нуль. А одразу після цього Кравченко успішно подав на перший сет.

В другому відрізку матчу боротьби на корті вже майже не було. Кравченко тричі взяв подачу суперника і довів зустріч до перемоги із розгромом в цьому сеті.

Таким чином збірна України повела у протистоянні із Кіпром з рахунком – 1:0. На другий одиночний матч сьогоднішнього ігрового дня вийдуть Олексій Крутих та Меліос Ефстатіу.