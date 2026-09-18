Марта Костюк не зіграє за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг

Друга ракетка України і десятий номер поточного світового рейтингу Марта Костюк не допоможе збірній України у фінальному етапі Кубку Біллі Джин Кінг, який стартує 24 вересня в китайському Шеньчжені. Марта, яка сьогодні вночі поступилась в своєму чвертьфінальному протистоянні змагань в Гвадалахарі нейтралці Людмилі Самсоновій, прийняла рішення взяти паузу у виступах через ушкодження.

Про своє рішення відмовитись від участі у Кубку Біллі Джин Кінг Марта Костюк повідомила в своїх соціальних мережах. Причиною Марта назвала пошкодження зап’ястка, із яким вона грала ще на US Open.

Марта Костюк: “Як ви знаєте, я грала із болем у зап’ястку останні кілька тижнів. Я сподівалась, що перепочинок після US Open допоможе, але, на жаль, біль лише посилювався. Процедура МРТ підтвердила, що моєму зап’ястку потрібен ще час на відновлення і на те, щоб знову змагатися. Це означає, що, на жаль, я не зможу допомогти збірній України у Кубку Біллі Джин Кінг. Я дуже чекала на можливість знову зіграти з дівчатами і представляти свою країну. Це завжди особливі відчуття, тому мені сумно через те, що пропускаю ці змагання. Зараз я маю зробити паузу у виступах і дати час своєму зап’ястку на відновлення. Я не знаю, скільки триватиме цей процес, але я робитиму все, аби повернутися здоровою. І, звісно, я вболіватиму за дівчат на кожному кроці їхнього шляху.

Наразі у складі збірної України лишаються Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Олександра Олійникова нещодавнім рішенням капітану команди Іллі Марченка була виключена із заявки. Хто замінить Марту та Олександру обіцяють повідомити найближчим часом.

Джерело фото: ФТУ