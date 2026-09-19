Кубок Девіса. Україна – Кіпр – 2:0. Олексій Крутих виграє непростий матч і збільшує відрив

Збірна України завершує перший ігровий день протистояння Другої Світової Групи Кубку Девіса із доволі комфортною перевагою над командою Кіпру. Другу перемогу в одиночних матчах здобув Олексій Крутих, який у трьох партіях переграв Меліоса Ефстатіу (653-тя ракетка світу). Крутих спокійно виграв стартовий сет, але дозволив супернику перехопити ініціативу. Олексій навіть поступався із брейком у вирішальній партії, але здійснив камбек. На перемогу в матчі Олексій Крутих витратив трохи більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.

Олексій Крутих – Меліос Ефстатіу – 6:2, 1:6, 6:4

Джерело фото: ФТУ

Насправді, зустріч починалась достатньо оптимістично для українських вболівальників. Крутих вже в стартовому геймі матчу відзначився на прийомі і не знітився після того, як суперник оформив швидкий зворотній брейк. Олексій ще двічі поспіль взяв подачу кіпріота та впевнено завершив стартовий відрізок зустрічі.

Але в другому сеті почались справжні проблеми. Ефстатіу двічі взяв подачу українця, а от Крутих мав безліч шансів на те, аби відігратися, проте не реалізував одразу 7 брейк-поінтів. Звідси і розгромна поразка – 1:6.

На початку вирішального сету стало вже геть тривожно за підсумковий результат матчу. Олексій упустив ще одну власну подачу і поступався – 0:2. Але Крутих зміг повернутися в матч, відіграв відставання, а ще одним брейком, причому під нуль, поставив переможну крапку в зустрічі.

Таким чином, після стартового ігрового дня матчу проти команди Кіпру збірна України лідирує в рахунку – 2:0. Перше очко нашій команді приніс Георгій Кравченко.

Завтра запланований парний матч і ще два одиночних поєдинки. Для підсумкової перемоги в зустрічі Україні потрібно набрати в них лише одне очко.