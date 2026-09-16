Чемпіонка US Open – 2026 на самому старті важливого турніру. Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Анонс матчу другого кола змагань WTA 500 в Гвадалахарі

Вже сьогодні глибокою ніччю Марта Костюк розпочинає виступи на змаганнях WTA 500 в Гвадалахарі. Важливість цього турніру для Марти підкреслювати не потрібно. Наразі українська тенісистка веде боротьбу за потрапляння на Підсумковий Турнір WTA і 500 очок, які в теорії можна заробити в Мексиці, будуть дуже потрібними в контексті скорочення відставання від найближчої конкурентки в боротьбі за місце у вісімці найкращих за підсумками сезону. Так, навіть титул в Гвадалахарі поки не підніме Костюк в прохідну зону, але відрив Кароліни Мухової вже не здаватиметься таким серйозним.

Марта Костюк – Тейлор Таунсенд – початок о 02:00

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Зрозуміло, що Марта є головною претенденткою на титул в Гвадалахарі. По-іншому, коли ти отримуєш перший номер посіву, бути і не може. Тим більше, що Костюк є єдиною представницею топ-10 світового рейтингу в сітці турніру (як же приємно таке писати саме про Марту), та й з топ-20 в Мексику приїхала тільки Іва Йович, яка є діючою чемпіонкою змагань.

Але при цьому не варто займатися “закиданням шапками” суперниць. Можливо, як для турніру WTA 500 склад учасниць в Гвадалахарі і дійсно відносно слабенький. Але цьому є логічне пояснення – тільки завершився американський Грендслем, більшість спортсменок вже не мають особливих завдань на завершення сезону, тож дали собі відпочинок після US Open.

Марта, звісно, говорить про те, що місце на Підсумкововму не є самоціллю. Куди важливіше для неї – показувати свою гру, прогресувати і отримувати задоволення від власного тенісу. І є підозра, що це не просто красиві слова. Костюк дійсно має кайфувати від того, що вона робить на корті. По українській тенісистці це дійсно видно. Але, поки є шанси поборотися за поїздку на WTA Finals в статусі основної, а не запасної учасниці Підсумкового, чому б не спробувати свої сили?

І ось тепер ми підходимо до першого матчу Марти в Гвадалахарі. Спортсменка, яка зараз перебуває на межі топ-100 світового рейтингу. Тенісистка, головні успіхи якої пов’язані із парними виступами. Здавалося б, Костюк має бути очевидною фавориткою зустрічі. Так воно і є, але Тейлор Таунсенд точно може створити проблеми.

Для Тейлор надзвичайно успішно склався US Open, на якому вона не тільки оформила титул в жіночому парному розряді, а й показала дуже якісну гру і прекрасний результат в одиночці. Так, в першому матчі проти Маї Хвалінської попри високий рейтинг польської спортсменки Таунсенд навіть виглядала фавориткою. У Маї після фіналу Ролан Гаррос стався більш ніж очікуваний спад, на який наклались ще й проблеми зі здоров’ям. Так, в другому колі проти Тайли Престон із Австралії Тейлор також могла розраховувати на позитивний результат і в підсумку його досягнула.

А от в третьому колі американського мейджора Таунсенд здобула дійсно класну перемогу. Від рук Тейлор вилетіла нейтралка Діана Шнайдер. Американська спортсменка могла навіть завершувати ту зустріч в двох сетах, подавала на перемогу, але дозволила Шнайдер відігратися і взяти тай-брейк. Але у третій партії Тейлор таки дотиснула 15-ту ракетку Грендслема.

В четвертому колі проти Сабаленко у Тейлор, в принципі, і не могло бути шансів. Але навіть в цьому протистоянні Таунсенд показала класну гру і не відмовилась від свого потужного і достатньо агресивного тенісу. Грати в такий проти тодішньої першої ракетки світу було доволі авантюрно, але Тейлор спробувала і точно не провалилась.

В Гвадалахарі Таунсенд стартувала із доволі непростої перемоги над німецькою ветеранкою Татьяною Марією. В цьому матчі достатньо показовим був стартовий сет. Марія здобула швидку перевагу із брейком, утримувала її аж до подачі на сет, але Тейлор в останній момент відігралась. Правда, потім провалила тай-брейк, не вигравши на ньому жодного розіграшу. Але такі провальні відрізки, як в цьому матчі, так і наприкінці другого сету вже згадуваного протистояння зі Шнайдер на US Open, не вибивають Таунсенд із гри. Американська тенісистка знаходить можливість повернутися в матч і боротися за результат.

Загалом стиль гри Таунсенд можна назвати вкрай неприємним для будь-якої суперниці. Так, американській спортсменці часом катастрофічно не вистачає стабільності, але окремі моменти зустрічей вона може проводити на фантастичному рівні. І інколи в матчах проти Тейлор доводиться страждати і терпіти навіть спортсменкам, які вважались явними фаворитками.

Але все ж, результат зустрічі в більшій мірі залежить від стану самої Костюк. Той факт, що вона заявилась в Гвадалахару і планує продовжувати боротьбу за місце на Підсумковому, вже говорить про те, що Марта налаштована пройти сіткою якомога далі. Але втома від потужного і насиченого сезону теж нікуди не дівається. Навіть на US Open, де Марті не вдалось пройти настільки далеко, як того хотілось, українська тенісистка віддала на корті всі сили.

Так, час на відновлення, ніби, був. Та чи достатньо його, зважаючи на календар? В будь-якому разі підтримуємо Марту і сподіваємось на те, що цього року буде ще одне “вперше”. Не тільки “вперше” дві українські тенісистки потрапляють в топ-10 світового рейтингу. А й “вперше” дві українські тенісистки кваліфікуються на Підсумковий турнір WTA.