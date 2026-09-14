Звєрєв скорочує відрив від Сіннера, Шелтон підіймається на 4-ту сходинку, Тіафо вривається в топ-10, а Джокович вилітає із десятки. Рейтинг ATP на 14 вересня

ATP оновила світовий чоловічий рейтинг за підсумками US Open – 2026. Одразу кілька важливих змін відбулось у топ-10 світового рейтингу. Зокрема із десятки найкращих тенісистів планети випав Новак Джокович. А увійшов до неї, Френсіс Тіафо, який покращив свої позиції одразу на чотири сходинки. Переможець Відкритого Чемпіонату США Александр Звєрєв лишився другим номером рейтингу, а от фіналіст турніру Бен Шелтон став четвертою ракеткою світу.

Отже, тепер про все докладніше. Александр Звєрєв, який виграв свій другий в сезоні трофей на Грендслемах, лишився другим номером світового рейтингу, проте зміни в кількості очок у німецького тенісиста просто вражаючі. Тепер його відрив від Янніка Сіннера не здається справжнім проваллям – спортсменів відділяє навіть менше 2 тисяч пунктів. А от від третього номера світового рейтинга Карлоса Алькараса німець відірвався вже на 4 тисячі очок.

Увірвався в топ-4 світового рейтингу фіналіст US Open – 2026 Бен Шелтон. 8-ю ракеткою світу став Френсіс Тіафо. А от Новак Джокович вперше із літа 2018-го року вилетів за межі десятки найкращих тенісистів планети.

Рейтинг ATP

14 вересня 2026 року

Яннік Сіннер – 11500 Александр Звєрєв – 9690 Карлос Алькарас – 5560 Бен Шелтон – 4680 Фелікс Оже-Альяссім – 3890 Даніїл Медвєдєв – 3770 Флавіо Коболлі – 3720 Френсіс Тіафо – 3380 Алекс Де Мінор – 3300 Тейлор Фріц – 3175

Щодо українських тенісистів в світовому рейтингу, то позитивні новини, звісно є, але вкотре підкреслюємо, що говорити доводиться про спортсменів з-поза меж топ-150 найкращих спортсменів планети.

Перший номер України Віталій Сачко попри ранній виліт з кваліфікації US Open доволі непогано виступив на Челленджері в Тульні, а тому зумів додати 6 сходинок. Наразі Віталій є 182-м номером світового рейтингу.

Найбільший прогрес в оновленому рейтингу показав Георгій Кравченко. Йому було нараховано очки за виграний Челленджер в Пловдіві, тому Георгію вдалось додати одразу 81 сходинку в рейтингу. Тепер Кравченко впритул підібрався до топ-300 світового рейтингу.

В межах топ-500 світового рейтингу лишаються ще троє українських спортсменів – Вадим Урсу, Ерік Ваншельбойм та Олексій Крутих.

Українці в рейтингу ATP

182. Віталій Сачко – 308

311. Георгій Кравченко – 178

408. Вадим Урсу – 123

410. Ерік Ваншельбойм – 121

443. Олексій Крутих – 107

503. Владислав Орлов – 89

532. Нікіта Маштаков – 80

609. Олександр Овчаренко – 60

670. Юрій Джавакян – 50

757. Олександр Брайнін – 40