Теніс сьогодні. Коли Марта Костюк зіграє проти Лінди Носкової? Розклад матчів US Open – 2026 на 6 вересня

Сьогодні на кортах US Open заплановані перші поєдинки стадії 1/8 фіналу як в чоловічому, так і в жіночому одиночних розрядах. А це означає, що ми почнемо дізнаватися імена чвертьфіналістів Відкритого Чемпіонату США. Єдиною представницею України, яка продовжує виступи на мейджорі в другому тижні є Марта Костюк, яка саме в неділю зіграє проти переможниці Вімблдону Лінди Носкової з Чехії. Проте, є чимало інших матчів, які викликають цікавість, в тому числі і парні протистоянна за участю українських спортсменок.
US Open – 2026
Нью-Йорк, США
Розклад 8-го ігрового дня, 6 вересня
Arthur Ashe Stadium
Аріна Сабаленко – Тейлор Таунсенд – початок о 18:30
Томмі Пол – Карлос Алькарас
Бен Шелтон – Стефанос Ціціпас – початок о 02:00
Анна Калінська – Емма Наварро
Louis Armstrong Stadium
Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Маттео Арнальді / Ян-Леннард Штруфф – початок о 18:00
Марта Костюк – Лінда Носкова
Даніїл Медвєдєв – Френсіс Тіафо
Джессіка Пегула – Сорана Кирстя
Grandstand
Брендон Карпіко / Нікіта Філін – Марсело Мело / Джон Пірс – початок о 18:00
Ейжа Мухаммад / Фанні Штоллар – Ері Ходзумі / Андрея Клепач
Алекс Мікельсен – Томас Мартін Етчеверрі
Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – Сандер Жиль / Сем Вербек
Stadium 17
Максімо Гонсалес / Андрес Молтені – Петр Ноуза / Ніл Оберляйтнер – початок о 18:00
Татьяна Марія / Зейнеп Сонмез – Анна Даніліна / Александра Круніч
Лукас Мідлер / Марк Полманс – Роберт Кеш / Александер Ерлер
Раджив Рем / Джо Солсбері – Тео Аррібаж / Альбано Оліветті
Court 5
Гаррієт Дарт / Мая Ламсден – Крістіна Букса / Ніколь Меліхар – початок не раніше 20:30
Сінью Дзян / Шуай Чжан – Юдіс Чонг / Чжаосюань Ян
Court 11
Юго Ні / Едуар Роже-Васслен – Ширам Нараянасвамі / Еван Кінг – початок не раніше 19:30
Адам Павласек / Патрік Рікл – Джуліан Кеш / Ллойд Гласспул
Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Мію Като / Фан Сьєн Ву
Court 12
Шувей Се / Єлєна Остапенко – Маріє Боузкова / Сара Соррібес-Тормо – початок не раніше 20:30
Ніколь Фосса Уерго / Тамара Корпач – Хао-Чін Чань / Мая Джойнт
Початок матчів вказаний за київським часом