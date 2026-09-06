Теніс сьогодні. Коли Марта Костюк зіграє проти Лінди Носкової? Розклад матчів US Open – 2026 на 6 вересня

Сьогодні на кортах US Open заплановані перші поєдинки стадії 1/8 фіналу як в чоловічому, так і в жіночому одиночних розрядах. А це означає, що ми почнемо дізнаватися імена чвертьфіналістів Відкритого Чемпіонату США. Єдиною представницею України, яка продовжує виступи на мейджорі в другому тижні є Марта Костюк, яка саме в неділю зіграє проти переможниці Вімблдону Лінди Носкової з Чехії. Проте, є чимало інших матчів, які викликають цікавість, в тому числі і парні протистоянна за участю українських спортсменок.

US Open – 2026

Нью-Йорк, США

Розклад 8-го ігрового дня, 6 вересня

Arthur Ashe Stadium

Аріна Сабаленко – Тейлор Таунсенд – початок о 18:30

Томмі Пол – Карлос Алькарас

Бен Шелтон – Стефанос Ціціпас – початок о 02:00

Анна Калінська – Емма Наварро

Louis Armstrong Stadium

Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Маттео Арнальді / Ян-Леннард Штруфф – початок о 18:00

Марта Костюк – Лінда Носкова

Даніїл Медвєдєв – Френсіс Тіафо

Джессіка Пегула – Сорана Кирстя

Grandstand

Брендон Карпіко / Нікіта Філін – Марсело Мело / Джон Пірс – початок о 18:00

Ейжа Мухаммад / Фанні Штоллар – Ері Ходзумі / Андрея Клепач

Алекс Мікельсен – Томас Мартін Етчеверрі

Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – Сандер Жиль / Сем Вербек

Stadium 17

Максімо Гонсалес / Андрес Молтені – Петр Ноуза / Ніл Оберляйтнер – початок о 18:00

Татьяна Марія / Зейнеп Сонмез – Анна Даніліна / Александра Круніч

Лукас Мідлер / Марк Полманс – Роберт Кеш / Александер Ерлер

Раджив Рем / Джо Солсбері – Тео Аррібаж / Альбано Оліветті

Court 5

Гаррієт Дарт / Мая Ламсден – Крістіна Букса / Ніколь Меліхар – початок не раніше 20:30

Сінью Дзян / Шуай Чжан – Юдіс Чонг / Чжаосюань Ян

Court 11

Юго Ні / Едуар Роже-Васслен – Ширам Нараянасвамі / Еван Кінг – початок не раніше 19:30

Адам Павласек / Патрік Рікл – Джуліан Кеш / Ллойд Гласспул

Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Мію Като / Фан Сьєн Ву

Court 12

Шувей Се / Єлєна Остапенко – Маріє Боузкова / Сара Соррібес-Тормо – початок не раніше 20:30

Ніколь Фосса Уерго / Тамара Корпач – Хао-Чін Чань / Мая Джойнт

Початок матчів вказаний за київським часом