Два програних під “копірку” сети. Катаріна Завацька поступається вже на старті змагань в Гвадалахарі

Українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла подолати стартовий раунд відбору змагань категорії WTA 500 в Гвадалахарі. В першому ж колі кваліфікації Катаріна поступилась американській спортсменці Леї Ма (287-ма ракетка світу). Обидва сети Завацька віддала з однаковим рахунком – 2:6 і тим самим сценарієм розвитку подій. Зустріч тривала всього годину із чвертю ігрового часу.

Леа Ма – Катаріна Завацька – 6:2, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: katya_zavatska_

Отже, про той самий сценарій, за яким розвивались події в обох партіях матчу. Завацька програвала вже стартовий гейм на власній подачі і відпускала суперницю у відрив. Далі Катаріна, здавалося б, стабілізувала гру і навіть вирівнювала боротьбу, але заключний гейм кожної партії на подачі української спортсменки ставав справжньою баталією.

В першому сеті за рахунку 2:5 Завацька відіграла 3 сет-поінти, але з четвертої спроби Ма таки оформила перемогу в партії. В другому сеті за того самого рахунку 2:5 Катаріна знову відчула проблеми на подачі і дозволила американці з другого матч-болу поставити крапку в зустрічі.

Таким чином в кваліфікації змагань в Гвадалахарі боротьбу продовжує тільки Надія Кіченок, яка в стартовому колі відбору провела свій перший за два з половиною роки матч в одиночному розряді і виграла його на драматичному тай-брейці.

Ну а в основній сітці змагань в Гвадалахарі стартує Марта Костюк, яка отримала 1-й номер посіву.