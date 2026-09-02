Переграла суперницю із топ-500 світового рейтингу. Олександра Олійникова почала виступи на US Open – 2026 із перемоги над володаркою wild card.

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно стартувала на американському мейджорі. В першому колі US Open – 2026 Олександра здобула доволі непросту перемогу, проте в двох сетах, над місцевою спортсменкою володаркою wild card від організаторів Грендслему Різ Брантмаєр (431-ша ракетка світу). На вихід в друге коло останнього в сезоні мейджора Олександра Олійникова витратила близько 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

Олександра Олійникова – (WC) Різ Брантмаєр – 6:4, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: _drones4ua.org_

В таких матчах, насправді, не варто очікувати розгромних перемог від спортсменок, які відверто переважають і за класом, і за місцем у світовому рейтингу. Явні фаворитки часом не можуть уникнути бажання зекономити сили або ж недооцінити суперницю, ну а аутсайдерки викладаються на максимум і проводять “матч життя”. Так, часом вони і аж надто сильно себе накручують і на корті виходить все з точністю до навпаки, але давайте не будемо заходити на слизьку стежку спортивної психології.

Олександра Олійникова, звісно, за всіма параметрами переважала свою стартову суперницю на US Open. Але переживання все-одно були. Факторів було кілька. Наприклад, підтримка трибун і бажання Різ показати свій максимум перед рідними вболівальниками. Або, що ще важливіше, покриття. Давайте не будемо приховувати – на швидких кортах Олександра почувається не настільки комфортно, а от Брантмаєр, схоже, навпаки.

Але на стороні Олійникової, крім багатьох інших, був ще фактор досвіду. І він сьогодні зіграв ключову роль. Попри те, що обидва сети Олександра починала невдало і відпускала суперницю у відрив з брейком. Попри те, що в першій партії, після перелому в боротьбі, українська тенісистка не змогла з першої спроби подати на перемогу. Попри те, що в другому сеті двічі довелось відіграватися з брейку. Попри все це Олійникова на досвіді оформила перемогу.

Олександра не поспішала, витримувала паузи, затягувала суперницю у в’язкі розіграші. Брантмаєр намагалась виплутатися з них, загострювала і помилялась. Так, було неозброєним оком помітно, що матч не вирізняється чистотою гри і невимушених помилок у обох спортсменок буде більше ніж віннерів. Але фінальні цифри відверто здивували. У Олександри співвідношення вийшло 12 на 27. Не найкращі цифри, правда?

А от у американки все зовсім печально – 23 на 47. Так, майже півсотні невимушених помилок в матчі, який тривав всього 2 сети. Це – перебір. І це результат дій Олійникової, яка часто змушувала Брантмаєр ризикувати і помилятися.

В другому колі US Open – 2026 Олександра Олійникова зіграє проти 17-ї ракетки змагань Александри Еали.