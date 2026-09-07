Теніс сьогодні. День, у який ми дізнаємось всіх чвертьфіналістів. Розклад матчів US Open – 2026 на 7 вересня

У понеділок другого тижня US Open – 2026 завершаться поєдинки стадії 1/8 фіналу як в чоловічому, так і в жіночому одиночному розрядах. Українських спортсменів в цих змаганнях, на жаль, вже не залишилось, проте заплановані протистояння точно потрапляють до розряду надзвичайно цікавих. Ну а для тих, хто стежить виключно за українським тенісом, є зустріч останньої представниці нашої країни в жіночому парному турнірі – Ангеліни Калініної. А також ціла низка матчів українських юніорок.
US Open – 2026
Нью-Йорк, США
Розклад 9-го ігрового дня, 7 вересня
Arthur Ashe Stadium
Іга Свьонтек – Цінь Вень Чжен – початок о 18:30
Франсіско Черундоло – Александр Блокс
Іва Йович – Коко Гофф – початок о 02:00
Александр Звєрєв – Лучано Дардері
Louis Armstrong Stadium
Мірра Андрєєва – Анастасія Потапова – початок о 18:00
Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Сторм Гантер / Дезері Кравчик
Наомі Осака – Єлєна Рибакіна – не раніше 21:30
Карен Хачанов – Лернер Тін – не раніше 23:00
Grandstand
Натаніель Леммонс / Джексон Вітроу – Франсіску Кабрал / Джеймс Трейсі – початок о 18:00
Ері Ходзумі / Андрея Клепач – Габріела Дабровскі / Луїза Стефані
Ян Хойнскі / Александр Донскі – Крістіан Гаррісон / Ніл Скупскі
Артюр Геа – Ботік Ван Де Зандсхулп – не раніше 23:30
Stadium 17
Мек Кігер / Александар Ковачевіч – Марсело Аревало / Мате Павіч – не раніше 19:30
Інгрід Ніл / Джуліана Олмос – Крістіна Букса / Ніколь Меліхар
Артур Фері / Джошуа Періс – Марсель Гранольєрс / Орасіо Себальос
Court 5
Анна Бондар / Ангеліна Калініна – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді – не раніше 21:00
Раян Сеггерман / Патрік Трхак – Остін Крайчек / Нікола Мектіч
Court 6
Софія Бєлінська – Феліцата Дорофеєва-Рибас – юніорки, початок о 18:00
Court 9
Поліна Скляр – Холлі Смарт – юніорки, початок о 18:00
Court 11
Робін Монтгомері / Ешлін Крюгер – Татьяна Марія / Зейнеп Сонмез – не раніше 20:00
Еллен Перес / Демі Схурс – Елізе Мертенс / Діана Шнайдер
Сінью Дзян / Шуай Чжан – Мію Като / Фан Сьєн Ву – не раніше 00:00
Court 12
Кевін Кравіц / Тім Пюц – Жан-Жульєн Роєр / Теодор Вайнгар – не раніше 20:00
Шувей Се / Єлєна Остапенко – Хао-Чін Чань / Мая Джойнт
Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль – Якоб Шнайттер / Марк Вальнер – не раніше 00:00
Court 13
Антоніна Сушкова – Крістіна Пенічкова – юніорки, початок орієнтовно в 19:30
Court 14
Алісса Джеймс / Поліна Скляр – Емілі Вікторія Айгельсбах / Анна Пірхер – юніорки, початок орієнтовно в 22:30
Початок всіх матчів вказаний за київським часом