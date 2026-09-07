Теніс сьогодні. День, у який ми дізнаємось всіх чвертьфіналістів. Розклад матчів US Open – 2026 на 7 вересня

У понеділок другого тижня US Open – 2026 завершаться поєдинки стадії 1/8 фіналу як в чоловічому, так і в жіночому одиночному розрядах. Українських спортсменів в цих змаганнях, на жаль, вже не залишилось, проте заплановані протистояння точно потрапляють до розряду надзвичайно цікавих. Ну а для тих, хто стежить виключно за українським тенісом, є зустріч останньої представниці нашої країни в жіночому парному турнірі – Ангеліни Калініної. А також ціла низка матчів українських юніорок.

US Open – 2026

Нью-Йорк, США

Розклад 9-го ігрового дня, 7 вересня

Arthur Ashe Stadium

Іга Свьонтек – Цінь Вень Чжен – початок о 18:30

Франсіско Черундоло – Александр Блокс

Іва Йович – Коко Гофф – початок о 02:00

Александр Звєрєв – Лучано Дардері

Louis Armstrong Stadium

Мірра Андрєєва – Анастасія Потапова – початок о 18:00

Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Сторм Гантер / Дезері Кравчик

Наомі Осака – Єлєна Рибакіна – не раніше 21:30

Карен Хачанов – Лернер Тін – не раніше 23:00

Grandstand

Натаніель Леммонс / Джексон Вітроу – Франсіску Кабрал / Джеймс Трейсі – початок о 18:00

Ері Ходзумі / Андрея Клепач – Габріела Дабровскі / Луїза Стефані

Ян Хойнскі / Александр Донскі – Крістіан Гаррісон / Ніл Скупскі

Артюр Геа – Ботік Ван Де Зандсхулп – не раніше 23:30

Stadium 17

Мек Кігер / Александар Ковачевіч – Марсело Аревало / Мате Павіч – не раніше 19:30

Інгрід Ніл / Джуліана Олмос – Крістіна Букса / Ніколь Меліхар

Артур Фері / Джошуа Періс – Марсель Гранольєрс / Орасіо Себальос

Court 5

Анна Бондар / Ангеліна Калініна – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді – не раніше 21:00

Раян Сеггерман / Патрік Трхак – Остін Крайчек / Нікола Мектіч

Court 6

Софія Бєлінська – Феліцата Дорофеєва-Рибас – юніорки, початок о 18:00

Court 9

Поліна Скляр – Холлі Смарт – юніорки, початок о 18:00

Court 11

Робін Монтгомері / Ешлін Крюгер – Татьяна Марія / Зейнеп Сонмез – не раніше 20:00

Еллен Перес / Демі Схурс – Елізе Мертенс / Діана Шнайдер

Сінью Дзян / Шуай Чжан – Мію Като / Фан Сьєн Ву – не раніше 00:00

Court 12

Кевін Кравіц / Тім Пюц – Жан-Жульєн Роєр / Теодор Вайнгар – не раніше 20:00

Шувей Се / Єлєна Остапенко – Хао-Чін Чань / Мая Джойнт

Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль – Якоб Шнайттер / Марк Вальнер – не раніше 00:00

Court 13

Антоніна Сушкова – Крістіна Пенічкова – юніорки, початок орієнтовно в 19:30

Court 14

Алісса Джеймс / Поліна Скляр – Емілі Вікторія Айгельсбах / Анна Пірхер – юніорки, початок орієнтовно в 22:30

Початок всіх матчів вказаний за київським часом