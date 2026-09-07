Черговий вражаючий камбек. Цінь Вень Чжен переграла Ігу Свьонтек в 1/8 фіналу US Open – 2026

Китайська тенісистка Цінь Вень Чжен, яка починала виступи на Відкритому Чемпіонаті США ще з кваліфікаційного раунду, здобула ще одну фантастичну перемогу на кортах US Open – 2026. На стадії 1/8 фіналу Цінь Вень в двох партіях переграла 8-му ракетку мейджора Ігу Свьонтек із Польщі. В другому поспіль матчі Чжен змогла врятувати один із сетів із рахунку 0:5. На перемогу в протистоянні Цінь Вень Чжен витратила трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(Q) Цінь Вень Чжен – (8) Іга Свьонтек – 7:5, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Для тих, хто стежить за тенісом, принаймні, кілька років, ім’я китайської тенісистки Цінь Вень Чжен прекрасно знайоме. Свого часу ця спортсменка грала в титульному матчі Australian Open, на шляху до якого вона на стадії 1/2 фіналу переграла нашу Даяну Ястремську. Крім цього, в тому ж таки 2024-му Цінь Вень стала Олімпійською чемпіонкою в Парижі та грала в фіналі Підсумкового турніру WTA.

Навіть трохи дивно, що спортсменка, яка тільки два роки тому мала настільки серйозні успіхи, була змушена грати в кваліфікації US Open – 2026. Причина провалу в рейтингу для Чжен була прозаїчною – травма. Китайська тенісистка перенесла операцію на лікті, тож минулого року пропустила змагання в Нью-Йорку, а цього сезону не зіграла і в Мельбурні. На Ролан Гаррос та Вімблдоні Цінь Вень поступалась вже на старті, тому прориву на Відкритому Чемпіонаті США від неї мало хто очікував.

Але Цінь Вень не просто пробивається у чвертьфінал, а демонструє неймовірний характер. В третьому колі Чжен врятувалась з рахунку 0:5 у вирішальному сеті проти Медісон Кіз. Сьогодні те саме вдалось повторити у першій партії протистояння із Ігою Свьонтек.

Навряд можна порівнювати ці поєдинки, але Свьонтек на початку зустрічі виглядала настільки впевнено, що навіть тим, хто бачив камбек китаянки в попередньому матчі, важко вірилось в повторення порятунку. Іга дуже чітко працювала на подачі, два з трьох своїх геймів польська спортсменка взагалі виграла під нуль. Ну і на прийомі Свьонтек не тільки методично нав’язувала боротьбу, а й досягала успіху. Два брейки і 5:0 на користь 8-ї ракетки турніру. Фініш сету?

Як би не так! Цінь Вень знову відігралась. За дві спроби Свьонтек подати на стартову партію Чжен відіграла 3 сет-поінти у суперниці. А після третього поспіль брейку Чжен ще й максимально впевнено і під нуль сама подала на сет.

Після семи програних поспіль геймів Свьонтек було надзвичайно важливо не продовжити сипатися на початку другого сету. І польська спортсменка ніби стабілізувала гру. Так, у Цінь Вень першої виникли шанси на прийомі, але Іга відіграла брейк-поінт у суперниці. А потім і сама мала чудову нагоду знову піти у відрив.

Свьонтек не реалізувала подвійний брейк-поінт, ну а Чжен після того, як врятувала свою подачу, знову видала шикарний відрізок. Ще два брейки від китайської тенісистки дозволили їй оформити перемогу в матчі. Причому в останньому геймі зустрічі Цінь Вень могла взяти подачу Свьонтек під нуль, але Іга врятувалась із потрійного матч-поінту у суперниці та все-одно упустила подачу.

В 1/4 фіналу US Open – 2026 Цінь Вень Чжен зіграє проти переможниці матчу Наомі Осака – Єлєна Рибакіна.