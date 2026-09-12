Теніс сьогодні. Коли відбудеться жіночий фінал Аріна Сабаленко – Єлєна Рибакіна? Розклад матчів US Open – 2026 на 12 вересня

В суботу на кортах US Open відбудуться титульні матчі в багатьох розрядах – в обох одиночних юніорських турнірах, чоловічому парному, але, звісно ж, головну увагу привертатиме фінальне протистояння в жіночому одиночному турнірі, в якому зіграють дві перші ракетки світу і посіву Відкритого Чемпіонату США – Аріна Сабаленко та Єлєна Рибакіна.
US Open – 2026
Нью-Йорк, США
Розклад 14-го ігрового дня, 12 вересня
Arthur Ashe Stadium
Крістіан Гаррісон / Ніл Скупскі – Кевін Кравіц / Тім Пюц – початок о 19:00
Аріна Сабаленко – Єлєна Рибакіна – початок о 23:00
Court 7
Сіньжан Сун – Анна Пушкарьова – юніорки, початок о 18:00
Court 12
Мігель Луїс Гуто – Марсель Латак – юніори, початок о 18:00
Початок матчів вказаний за київським часом