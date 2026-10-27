Матч на 3 тай-брейки. 44 ейси допомогли Бену Шелтону вирвати перемогу в американському дербі на старті змагань в Базелі

Лідер посіву змагань категорії ATP 500 в швейцарському Базелі представник США Бен Шелтон буквально вигризає перемогу в стартовому раунді турніру. В матчі, який складався із трьох тай-брейків, Бен переграв свого співвітчизника Александара Ковачевича (84-та ракетка світу). На перемогу в американському дербі Шелтон витратив 2 години і 40 хвилин ігрового часу.

(1) Бен Шелтон – (LL) Александар Ковачевич – 6:7(4), 7:6(3), 7:6(4)

Джерело фото: Instagram, користувач: benshelton

За весь матч глядачі так і не побачили жодного брейку. В принципі, це і не дивно, якщо подивитися на статистику дій обох тенісистів на власних подачах. Ковачевич за зустріч зумів настріляти 13 ейсів. Але це просто ніщо в порівнянні із 44-ма подачами на виліт у виконанні Шелтона.

І при цьому, саме у Бена було більше проблем у своїх геймах. В стартовому та вирішальному сетах у лідера посіву подача підвисала у найбільш відповідальний момент – коли він намагався гарантувати собі тай-брейк. Втім, в обох випадках Шелтон рятувався із двох брейк-поінтів у суперника. І якщо тай-брейк першого сету Бен таки програв, то на двох наступних він діяв майже бездоганно.

Цікаво, якщо говорити про статистику за кількістю ейсів в матчах, які проводились в трисетовому форматі, то більшу кількість подач на виліт мали тільки два тенісиста. І обидва з них настріляли більше ейсів на траві – Мілош Раоніч зібрав 47 ейсів в Лондоні, ну а Іво Карлович (куди ж без нього в такій статистиці?) – 45 подач на виліт в Галле.

Крім цього, ще в 5-ти матчах одному зі спортсменів вдавалось настріляти стільки ж ейсів, скільки сьогодні Шелтону – 44. Одне таке протистояння є, знову ж таки, на рахунку Іво Карловича. Так само така відмітка за кількістю подач на виліт підкорювалась Марку Філіппуссісу, Ніку Кірьосу, Джону Ізнеру та Рейлі Опелці.

В другому колі змагань в Базелі Бен Шелтон зіграє проти місцевого спортсмена Жерома Кіма, який на старті турніру доволі несподівано переграв француза Артура Рендеркнека.