Врятувався з чотирьох матч-болів в стартовому матчі. Александр Звєрєв із драматичної перемоги починає виступи у Відні

Німецький тенісист Александр Звєрєв, який є лідером посіву змагань категорії ATP 500 в австрійському Відні, із вкрай непростої перемоги розпочинає виступи на турнірі. В матчі першого кола Александр лише на тай-брейці вирішального сету із рахунком 13:11 переграв володаря wild card іспанського спортсмена Мартіна Ландалусе (67-й номер поточного світового рейтингу). На перемогу в протистоянні Александр Звєрєв витратив навіть більше трьох годин ігрового часу.

(1) Александр Звєрєв – (WC) Мартін Ландалусе – 7:5, 3:6, 7:6(11)

Джерело фото: офіційний сайт турніру, автор: © e|motion/Bildagentur Zolles

Фактично на самому початку зустрічі Александр Звєрєв почав виправдовувати свій статус явного фаворита протистояння. Доволі швидко німецький спортсмен повів у рахунку із брейком, правда в середині партії Ландалусе зумів це відставання відіграти. Проте, у вирішальний момент партії саме Звєрєв зумів додати – Александр завадив супернику подати на тай-брейк, причому цей брейк німецький спортсмен оформив під нуль. А слідом, так само під нуль, лідер посіву подав на перемогу в першому сеті.

Другий відрізок матчу Звєрєв розпочав в економ-режимі і доволі швидко поплатився за таку розслабленість. Цього разу із брейком вже після стартових геймів зумів повести саме Мартін. Іспанський тенісист на диво впевнено втримав свою перевагу – жодних шансів на порятунок у Звєрєва до самого завершення другої партії так і не було.

У вирішальному відрізку зустрічі Александр намагався тиснути на суперника, проте Мартін тримався. Ландалусе відіграв одразу 5 брейк-поінтів за цей сет, в тому числі і 2 матч-боли у суперника в 12-му геймі, коли іспанський тенісист подавав на тай-брейк.

Ну а сам тай видався максимально драматичним. Ландалусе не реалізував одразу 4 матч-боли, причому один з цих м’ячів був у іспанського тенісиста на його ж подачі. В підсумку Звєрєв здобув перемогу на тай-брейці та в усьому матчі із рахунком 13:11.

В другому колі змагань у Відні Александр Звєрєв зіграє проти переможця матчу Таллон Грікспор – Брендон Накашима.