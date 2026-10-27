Вольова перемога на чемпіонському тай-брейці. Людмила Кіченок та Макото Ніномія переграли 2-гу пару турніру в Гуанчжоу

Україно-японський дует Людмила Кіченок / Макото Ніномія здобуває непросту і в дечому навіть сенсаційну перемогу на старті змагань категорії WTA 250 в китайському Гуанчжоу. В матчі першого кола Людмила та Макото на чемпіонському тай-брейці здолали другий дует турніру Джесіка Малечкова / Міріам Скох. Кіченок і Ніномія програли стартовий сет і поступались в рахунку як в другій партії, так і у вирішальному відрізку матчу. Втім, за рахунок характеру, україно-японська пара за трохи менше ніж півтори години ігрового часу здобула підсумкову перемогу в протистоянні.

Людмила Кіченок / Макото Ніномія – (2) Джесіка Малечкова / Міріам Скох – 3:6, 6:4, 10:8

Джерело фото: Instagram, користувач: lyuda_kichenok

В стартовому сеті Малечковій та Скох вистачило одного брейку для того, аби лишити за собою цей відрізок матчу. В другій партії Джесіка та Міріам, здавалося б, також володіли перевагою. Як мінімум, саме другий дует турніру в Гуанчжоу двічі виривався вперед із брейком, але в обох випадках Кіченок та Ніномія відігравались. А наприкінці партії Людмила та Макото оформили ключовий брейк.

На чемпіонському тай-брейці україно-японському дуету довелось демонструвати справжній характер. Кіченок та Ніномія поступались спочатку 1:4, а потім і 5:8. Але саме із цього рахунку Людмила та Макото змогли виграти 5 розіграшів поспіль та завершити зустріч на свою користь.

В чвертьфіналі змагань в Гуанчжоу Людмила Кіченок та Макото Ніномія зіграють проти дуету Дженіс Тжен / Вінус Вільямс.

Нагадаємо, трохи раніше драматичну перемогу в стартовому раунді основної сітки турніру в Гуанчжоу здобула Даяна Ястремська, яка змогла відіграти 5 матч-болів у 8-ї ракетки змагань.