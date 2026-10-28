Останній матч. Стен Ваврінка завершує професійну кар’єру поразкою від Їржі Легечки на турнірі в Базелі

Легендарний швейцарський тенісист Стен Ваврінка офіційно завершує професійну кар’єру. Останнім поєдинком в турі для Стена став матч першого кола домашнього турніру в Базелі, в якому він поступився представнику Чехії Їржі Легечці. Їржі, який отримав на змаганнях 8-й номер посіву, здобув перемогу у двох доволі непростих сетах, витративши на неї трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(8) Їржі Легечка – (WC) Стен Ваврінка – 7:5, 7:6(2)

Джерело фото: Instagram, користувач: stanwawrinka85

Зрозуміло, що у віці 41 року доволі непросто продовжувати бути конкурентним в сучасному професійному тенісі. Але Стен Ваврінка на попередніх змаганнях в Ліоні, наприклад, здобув першу з травня поточного року перемогу в основних сітках турнірів, перегравши вдвічі молодшого Мартіна Ландалусе. І потрапив до четвірки найбільш вікових спортсменів, яким вдавалось перемагати на рівні ATP.

Але гнатися за рекордами Ваврінка точно не збирався. І ще до старту змагань в Базелі було відомо, що саме цей домашній турнір стане для Стена останнім в професійній кар’єрі. Суперник в першому колі випав надзвичайно непростий – чеський тенісист Їржі Легечка, який за рівнем гри точно має претендувати на те, аби закріпитися в топ-20 світового рейтингу. І, можливо, так навіть цікавіше – прощальний матч Стен провів із серйозним супротивником і нав’язав йому достойну боротьбу.

В стартовому сеті у обох спортсменів була нагода оформити брейк. Втім, ані Стен, ані Їржі не реалізували подвійні брейк-поінти. Та наприкінці партії Легечка скористався ще однією нагодою, яку подарував йому Ваврінка. Пізній брейк і подача на сет під нуль – так чеський тенісист завершив перший відрізок зустрічі.

В другій партії відзначитися на прийомі не вдалось вже жодному із суперників. Але на тай-брейк Ваврінці вже просто не вистачило сил і його легендарний швейцарський спортсмен програв буквально без боротьби.

Отже, Стен Ваврінка, який за кар’єру зумів виграти 3 Грендслеми, офіційно завершує професійну кар’єру. Втім, за місяць на нас чекає заключий виставковий турнір за участю Стена. 19 грудня в Женеві відбудеться вечір тенісу, участь в якому вже підтвердили Роджер Федерер, Енді Маррей та Гаель Монфіс. Француз, до речі, теж саме цього сезону завершив професійну кар’єру.