Прикра поразка в боротьбі за 1/8 фіналу. Дарія Снігур поступилась Дженіс Тжен в другому колі змагань в Ухані

Українська тенісистка Дарія Снігур не змогла пробитися в 1/8 фіналу змагань категорії WTA 1000 в китайському Ухані. На стадії другого кола Дарія в двох партіях поступилась представниці Індонезії Дженіс Тжен (47-ма ракетка світу). Снігур цілком могла розраховувати на успіх в стартовому сеті, проте не подала на перемогу в ньому. А от в другій партії ініціативою володіла вже суперниця. Зустріч тривала трохи менше ніж півтори години ігрового часу.

Дженіс Тжен – Дарія Снігур – 7:5, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: snigur_27

Дарія Снігур останнім часом, нарешті, починає виправдовувати всі аванси, які їй роздавали ще під час юніорської кар’єри. Українська тенісистка додала, в першу чергу, у впевненості. Додала в тактичній підготовці. І за рахунок цих факторів Дарія стала стабільно перегравати спортсменок, які перебувають вище неї у світовому рейтингу. Так, наприклад, в Ухані Снігур стартувала із топової перемоги над Елізе Мертенс із Бельгії.

А от те, над чим ще точно треба працювати, так це над правильним розподілом сил на довгу турнірну дистанцію. І на втримання концентрації не під час одного конкретного матчу, а під час всього ігрового тижня. Бо сьогодні переграти Тжен було точно по силам Дарії. Втім, саме провальних відрізків в деяких епізодах зустрічі вистачило для того, аби віддати суперниці перемогу в двох сетах.

Для Снігур зустріч почалась достатньо непросто – із програного гейму на власній подачі. Але Дарія відреагувала максимально спокійно та виважено і швидко прибрала ініціативу до своїх рук – два брейки поспіль і вже українська спортсменка має перевагу в рахунку.

Дженіс не знітилась і в боротьбу повернулась, але Дарія ще раз відзначилась на прийомі та отримала можливість подавати на перемогу в партії. І ось тут стався той самий провал. Снігур не просто упустила нагоду поставити крапку в сеті, а й вдруге поспіль віддала свій гейм, тож лишилась навіть без тай-брейку в цьому відрізку матчу.

Більше того, Снігур програла власну подачу і на початку другого сету, тож провальний відрізок української тенісистки розтягнувся на 5 геймів, три з яких вона віддала суперниці на власній подачі. До честі Дарії потрібно відзначити, що вона зуміла вийти з крутого піке та продовжити боротьбу. Снігур відіграла брейк, правда одразу ж після цього знову упустила власну подачу.

Першочергове завдання – стабілізувати гру – Дарія виконала. Але відіграти відставання у неї вже не вийшло. Тжен вчепилась у свій шанс мертвою хваткою і не давала українській спортсменці жодних шансів на зворотній брейк.

В 1/8 фіналу змагань в Ухані Дженіс Тжен зіграє проти переможниці матчу між лідеркою посіву Аріною Сабаленко та американською тенісисткою Енн Лі.

Нагадаємо, що сьогодні боротьбу в Ухані завершила ще одна українська спортсменка Даяна Ястремська, яка поступилась 10-й ракетці змагань Іві Йович. А от Еліна Світоліна успішно подолала стадію другого кола, перегравши нейтралку Людмилу Самсонову.