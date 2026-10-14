Вистачило на боротьбу лише в одному сеті. Даяна Ястремська поступилась Іві Йович в другому колі турніру в Ухані

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла пробитися в 1/8 фіналу великого турніру категорії WTA 1000 в китайському Ухані. На стадії другого кола Даяна в двох партіях поступилась американській спортсменці Іві Йович, яка отримала на змаганнях 10-й номер посіву. Ястремська поборолась в стартовому сеті протистояння, але розгромно поступилась в другій партії зустрічі. Поєдинок тривав трохи більше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

(10) Іва Йович – Даяна Ястремська – 6:4, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: dayana_yastremskay

Початок зустрічі видався надзвичайно важким для Даяни Ястремської. Вже в стартовому геймі матчу українська тенісистка упустила власну подачу, а за кілька хвилин ледь не відпустила суперницю у солідний відрив. За рахунку 0:2 Даяна із серйозного провалу почала власну подачу і подарувала Йович потрійний брейк-поінт. Втім, Ястремська врятувалась із 0:40, захистила гейм, а за кілька хвилин оформила зворотній брейк.

Іва намагалась диктувати умови гри і доволі швидко відновила свою перевагу в рахунку, але і цей брейк Даяна зуміла ліквідувати. Наприкінці партії американська спортсменка ще раз відзначилась на прийомі і цей успіх став ключовим для неї. Даяна мала можливість відіграти і це відставання, але при подачі Йович на сет не реалізувала три брейк-поінти.

А ось у другому сеті українська спортсменка вже не змогла нав’язати боротьбу. Йович одразу ж пішла у відрив із двома брейками – 4:0. Ястремська рахунок розмочила, але відновити інтригу так і не змогла. Крапку в матчі Іва Йович поставила ще одним успішним геймом на прийомі.

В 1/8 фіналу змагань в Ухані Іва Йович зіграє проти 16-ї ракетки турніру Маї Хвалінської з Польщі.

Нагадаємо, трохи раніше вихід в 1/8 фіналу тисячника в Китаї оформила Еліна Світоліна. В своєму стартовому матчі українська тенісистка в трьох партіях переграла “нейтралку” Людмилу Самсонову.