Непроста перемога над нейтралкою. Еліна Світоліна виходить в 1/8 фіналу тисячника в Ухані

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка на змаганнях категорії WTA 1000 в китайському Ухані отримала 5-й номер посіву, здобуває доволі непросту перемогу на стадії другого кола турніру. В трьох партіях Світоліна переграла нейтралку Людмилу Самсонову (43-тя ракетка світу). Еліна мала матч-поінти в другій партії, проте не реалізувала їх та дозволила суперниці затягнути поєдинок у вирішальний сет. Втім, вже в ньому українська тенісистка не лишила нейтралці жодних шансів на успіх. На перемогу в матчі Еліна Світоліна витратила біля двох з чвертю години ігрового часу.

(5) Еліна Світоліна – Людмила Самсонова – 6:2, 5:7, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

Перемогою над дуже неприємною і непростою, та ще й “нейтральною” суперницею починає свої виступи на тисячнику в Ухані Еліна Світоліна. Про те, наскільки неприємною може бути Самсонова варто спитати хоча б Марту Костюк, яка нещодавно програла цій нейтралці п’ятий матч поспіль. Але Еліна вміє і сама грати, і відштовхуватися від дій суперниці, тому Самсоновій сьогодні було дуже складно вибудувати план на гру.

А коли на корті потрібно експериментувати, вмикати варіативність і той самий спортивний розум, нейтралці стає важкувато. І впевненість в діях Самсонової сьогодні з’являлась лише епізодично. І тільки в ті моменти, коли сама Еліна дозволяла безпрапорній трохи перехопити ініціативу.

Почалась зустріч зі швидкого брейку у виконанні Самсонової, проте цей упущений гейм на власній подачі можна назвати випадковістю для Еліни. Дуже швидко українська спортсменка не просто відігралась, а й повела в рахунку із геймом на прийомі в активі. В наприкінці сету Світоліна ще раз взяла подачу нейтралки і спокійно завершила партію на свою користь.

Впевнено Еліна почала і другий сет. Знову вдалось взяти подачу суперниці і повести в рахунку – 6:2, 3:1. І от саме в цей момент почались проблеми. Самсонова двічі поспіль відзначилась на прийомі і вже сама стала лідеркою в партії.

Світоліна відіграла відставання, а вже в наступному геймі на прийомі заробила два матч-поінти. Проте, не реалізувала їх, а натомість під нуль упустила власну подачу. Так Самсонова отримала можливість подавати не сет, але ледь її не провалила – Еліна заробила потрійний брейк-поінт і цілком могла перевести партію на тай, але Людмила, в підсумку, втримала гейм і забезпечила собі третю партію.

І хоч за рахунку третій сет завершився такою ж впевненою перемогою Світоліної, за перебігом подій він вийшов куди більш напруженим. Еліна володіла ініціативою, але дозволяла суперниці кілька разів небезпечно наближатися в рахунку. На щастя, на прийомі Світоліній вдавалось грати бездоганно – за всю партію нейтралка так і не виграла жодного свого гейму.

Тепер в 1/8 фіналу змагань в Ухані Еліна Світоліна зіграє проти переможниці матчу Кеті Волинець – Ханью Гуо.

Сьогодні на кортах тисячника в Китаї побачимо матчі ще двох українських тенісисток. Даяна Ястремська в ці хвилини грає проти Іви Йович, ну а Дарія Снігур трохи пізніше протистоятиме Дженіс Тжен.