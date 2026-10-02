Вольова перемога над 14-ю ракеткою турніру. Дарія Снігур вибила Ясміне Паоліні із боротьби у Пекіні

Українська тенісистка Дарія Снігур здобуває надзвичайно складну і вольову перемогу на стадії другого кола змагань категорії WTA 1000 в китайському Пекіні. Дарія в трьох партіях переграла представницю Італії Ясміне Паоліні (20-та ракетка світу). Снігур здійснила справжній камбек, адже протягом другого сету майже постійно була на крок позаду суперниці. На перемогу в зустрічі Дарія Снігур витратила дві з чвертю години ігрового часу.

Дарія Снігур – (14) Ясміне Паоліні – 3:6, 7:6(5), 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: snigur_27

Один з найкращих матчів в кар’єрі провела Дарія Снігур в другому колі тисячника в Пекіні. Ні, гра української тенісистки часом була далекою від ідеальної. І так, Снігур здобувала перемоги і над куди більш високорейтинговими суперницями. Але сьогодні Дарія показала максимально дорослий теніс.

Це не була перемога, яка була здобута на куражі, коли на корті виходить абсолютно все. Це не була перемога, завдячувати якій потрібно провалу суперниці. Ні, це був рівний матч, із боротьбою, із тактичною битвою, із протистоянням характерів. І вигризти такий поєдинок – це вже ознака належності Дарії якщо не до еліти, то принаймні, до вищої верстви тенісного світу.

На початку зустрічі Снігур не вдалось уникнути мінімального мандражу, який і коштував українській спортсменці програного гейму на власній подачі. Дарія доволі швидко відігралась, і навіть мала нагоду повести в рахунку. Паоліні провалила початок наступного власного гейму, але вчасно увімкнулась і врятувала його із рахунку 0:40.

Але в цілому Ясміне грала трохи стабільніше і спокійніше. Італійська спортсменка на досвіді знайшла можливість підтимнути Снігур, посилила гру у найбільш важливий момент сету і оформила ще один брейк. Після нього Паоліні відносно спокійно подала на стартову партію.

В другій партії Паоліні, здавалося б, продовжувала контролювати боротьбу. Двічі Ясміне виходила вперед із брейком, але Дарія продовжувала боротися і рятувалась. На характері, на морально-вольових Снігур просто концентрувалась на кожному наступному розіграші і намагалась затягнути матч.

Справа дійшла до тай-брейку, на якому Паоліні, знову ж таки, захопила лідерство в рахунку і була в кількох очках від перемоги – 4:2. Але тут Дарія і здійснила той самий камбек. В підсумку – 7:5 на користь української тенісистки і переведення матчу у вирішальну партію.

І от вже в ній Снігур зловила хвилю та почала громити суперницю. Так, навіть маючи відставання у два брейки Паоліні пробувала виправити становище і відіграла одну програну подачу. Але Дарія все контролювала і не дала суперниці можливостей для камбеку.

Дарія Снігур вперше в кар’єрі пробивається в третій раунд турніру категорії WTA 1000. Наступною суперницею Дарії в Пекіні стане австралійська спортсменка Тайла Престон.

Нагадаємо, що сьогодні свій матч другого кола виграла ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська, яка розгромила фіналістку цьогорічного Ролан Гаррос – Маю Хвалінську з Польщі.