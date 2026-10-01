Дозволила суперниці здійснити камбек. Юлія Стародубцева поступилась на старті тисячника в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева не змогла подолати стартовий раунд змагань категорії WTA 1000 в Пекіні. В матчі першого кола Юлія у непростому трисетовому поєдинку програла спортсменці, яка нині представляє Вірменію, Аліні Чараєвій (118-та ракетка світу). Стародубцева виграла стартовий сет і тричі вела в рахунку із брейком в другій партії, але дозволила суперниці здійснити камбек. Зустріч тривала три з чвертю години ігрового часу.

Аліна Чараєва – Юлія Стародубцева – 5:7, 7:5, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: yuliiastar17

Максимально непростим вийшов цей матч для Стародубцевої. Українська тенісистка на самому початку зустрічі змогла піти у відрив із брейком – 3:0, проте ця перевага не стала вирішальною в партії. Чараєва відігравалась, Юлія відновлювала перевагу. В підсумку за рахунку 5:4 українська тенісистка навіть виходила подавати на стартовий сет, проте і тут Аліна змогла відігратися. Правда, представниця Вірменії одразу після зворотнього брейку знову упустила власний гейм і з другої спроби Юлія поставила переможну крапку в сеті.

Друга партія починалась в тому ж ключі, що і стартовий відрізок матчу. Знову Стародубцева знаходила можливості повести в рахунку із геймом на прийомі в активі, але Чараєва, як і в першому сеті, не відпускала українку у відрив. Тричі Аліна відігравалась із брейку, а наприкінці сету лишила за собою надзвичайно важливий гейм, в якому Стародубцева подавала на тай-брейк. Таким чином Чараєва і перевела зустріч у третій сет.

На його початку у обох спортсменок було чимало шансів на прийомі, але Юлія своїми можливостями не користувалась. А Чараєва, навпаки, використовувала всі шанси. Саме так Аліна повела із двома брейками – 4:0. Стародубцева одну програну подачу ліквідувала і, здавалося б, загострила боротьбу. Але наприкінці партії Юлія ще раз програла власний гейм, а разом із ним і увесь матч.

Таким чином стартовий раунд змагань в Пекіні не зуміли подолати одразу три українські тенісистки – Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова та, власне, Юлія Стародубцева. До другого кола зуміли пробитися Даяна Ястремська та Дарія Снігур, а Еліна Світоліна в статусі сіяної спортсменки починає боротьбу саме з цього раунду змагань.