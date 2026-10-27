Відіграла 5 матч-болів. Даяна Ястремська із камбеком здолала 8-му ракетку турніру в Гуанчжоу

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка пробилась в основну сітку змагань категорії WTA 250 в китайському Гуанчжоу через сито кваліфікації, успішно подолала стартовий раунд турніру. В матчі першого кола Даяна здобула надзвичайно непросту і вольову перемогу над 8-ю ракеткою турніру американською спортсменкою Кеті Волинець (81-ша ракетка світу). У вирішальному сеті Ястремська відігралась з двох брейків та ліквідувала 5 матч-поінтів у суперниці. На перемогу із камбеком Даяна Ястремська витратила біля 2 годин і 45 хвилин ігрового часу.

(Q) Даяна Ястремська – (8) Кеті Волинець – 7:5, 1:6, 7:6(7)

Джерело фото: Instagram, користувач: dayana_yastremskay

1:6, 2:5… Саме таким був рахунок в другому і третьому сетах протистояння Даяни Ястремської та Кеті Волинець. Так, українська спортсменка у непростій боротьбі лишила за собою стартову партію зустрічі, але надалі Даяну просто покинули сили і Волинець впевнено рухалась до перемоги в матчі. Ситуація була хоч і вкрай неприємною, проте, не такою вже й дивною. Ястремська досі не може повернути собі стабільність після проблем зі здоров’ям в поточному сезоні. Та й на змаганнях в Гуанчжоу Даяна стартувала з кваліфікації, а отже проводила вже третій поєдинок за доволі короткий проміжок часу. Здавалося, що сил їй вистачило тільки на боротьбу в першому сеті, ну а далі – провал…

Але те, що зробила Даяна далі – просто із розряду фантастики. Фізичні кондиції – це, звісно, важливо. та коли спортсменка показує таку волю до перемоги і бажання врятуватися попри всі труднощі – це стає куди більш вагомим фактором. Ястремська повернулась в матч після катастрофічного відрізку. В другому сеті вона відпустила суперницю у відрив – 5:0 із двома брейками, ще двічі українська спортсменка програла власну подачу у вирішальній партії – 2:5.

У Волинець було 3 гейми на те, аби поставити крапку в зустрічі. Причому 2 з них – на власній подачі. В кожному з цих геймів американська тенісистка заробляла матч-боли, але Ястремська трималась, відігравала ці м’ячі і забирала гейми. За рахунку 5:5 Даяна, здавалося б, знову дозволила суперниці повернути собі ініціативу, адже витиснула із себе максимум. Волинець оформила ще один брейк та отримала чергову можливість подавати на перемогу.

Але і цей гейм Ястремська лишила за собою. Цього разу навіть без матч-болів для суперниці. Ну а на тай-брейці Даяна вже сама постійно лідирувала в рахунку. Так, українській спортсменці не вдалось реалізувати подвійний матч-поінт за рахунку 6:4, проте, на щастя, Даяна таки дотиснула – 9:7.

В другому колі змагань в Гуанчжоу Даяна Ястремська зіграє проти місцевої спортсменки Хань Ші, яка на старті змагань переграла нейтралку Алевтіну Ібрагімову.