Другий в сезоні півфінал тисячника. Єлєна Остапенко переграла “нейтралку” в Ухані

Представниця Латвії Єлєна Остапенко, яка навіть не потрапила в посів змагань категорії WTA 1000 в китайському Ухані, стає першою півфіналісткою турніру. На стадії 1/4 фіналу Єлєна розібралась із безпрапорною спортсменкою Діаною Шнайдер (13-та ракетка світу). Після бойового стартового сету, в якому Остапенко здобула перемогу на непростому тай-брейці, латвійська тенісистка знищила суперницю в другій партії. На перемогу в матчі Єлєна Остапенко витратила близько 1 години і 45 хвилин ігрового часу.

Єлєна Остапенко – (11) Діана Шнайдер – 7:6(6), 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: jelena.ostapenko

Стартовий сет зустрічі дійсно минув у дуже напруженій боротьбі, причому ініціатива в ньому часто належала саме Шнайдер. Нейтралка змогла повести із брейком в середині партії і навіть виходила подавати на сет за рахунку 5:3.

Остапенко відігралась, але мала проблеми в наступному геймі вже на власній подачі. Єлєна втримала його із сет-поінту у суперниці та дотягнула до тай-брейку. На ньому латвійська тенісистка вже перехопила ініціативу, проте не одразу конвертувала її в перемогу – крапку в партії Остапенко поставила лише з четвертої спроби після того, як упустила потрійний сет-бол за рахунку 6:3.

Але в другому сеті зустрічі Єлєна вже повністю домінувала на корті і не дала Шнайдер шансів навіть на видимість інтриги і боротьби. Остапенко повела зі швидким брейком, а ближче до завершення партії подвоїла свою перевагу в рахунку. При цьому у власних геймах латвійська тенісистка зіграла просто ідеально.

За вихід в фінал змагань в Ухані Єлєна Остапенко посперечається із переможницею матчу між Еліною Світоліною та Сонай Картал.