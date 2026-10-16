Проблеми з грою та здоров’ям. Еліна Світоліна поступається сенсаційній Сонай Картал в чвертьфіналі турніру в Ухані

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла подолати чвертьфінальну стадію змагань категорії WTA 1000 в китайському Ухані, на яких вона була посіяна під 5-м номером. Еліна не змогла зупинити переможну ходу сенсаційної британської спортсменки Сонай Картал (170-та ракетка світу). Світоліна протягом матчу відчувала проблеми з рукою та навіть була змушена викликати на корт медиків. В підсумку Еліна Світоліна поступилась в трисетовому матчі, який тривав біля двох годин ігрового часу.

Сонай Картал – (5) Еліна Світоліна – 6:2, 2:6, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

Стартовий сет склався для Світоліної вкрай непросто. По-перше, сама українська тенісистка ніяк не могла знайти свою гру і, відверто, не була схожа на себе. В перерві між першим і другим сетом ми дізнаємось причину такого стану Еліни. Ну а по-друге, Картал знову видала ледь не гру всього свого життя.

Британська спортсменка, яка зараз перебуває ледь не наприкінці другої сотні світового рейтингу, в Ухані здобула вже кілька надзвичайно важливих і впевнених перемог. Чого тільки вартий розгром Ясміне Паоліні в попередньому раунді. Чи перемога над Беліндою Бенчіч в другому колі. Та навіть виграний стартовий матч у Ангеліни Калініної для Сонай можна було б вважати несподівано приємним результатом.

Ось і чвертьфінальне протистояння зі Світоліною Картал почала із максимальним налаштуванням на перемогу. Британська спортсменка чітко скористалась всіма проблемами Еліни – повела зі швидким брейком, постійно тиснула на прийомі і, в підсумку, встигла ще раз взяти подачу української тенісистки.

Після програної стартової партії Світоліна взяла доволі затяжний медичний тайм-аут. Причиною стали проблеми із правою рукою. В певний момент навіть здавалось, що Еліна вирішить не продовжувати матч, але після тейпування українська спортсменка не просто повернулась на корт, а й провела другий сет абсолютно в іншому, куди більш схожому на її фірмовий, стилі.

Картал ледь не вперше на змаганнях в Ухані зіткнулась із топовою грою суперниці і просто посипалась від такого рівня. Світоліна повністю диктувала гру і тепер вже українська спортсменка повела зі швидким брейком, а потім і закріпила успіх другим виграним на прийомі геймом. Зеркальна перемога Еліни в цьому відрізку матчу перевела його у вирішальний сет.

І тут сама Світоліна трохи не дотиснула. І Картал чітко повернулась в матч та стабілізувала гру. Можливо, у Еліни просто не було можливості й далі підсилювати тиск саме через пошкодження. Втім, як би там не було, Британська спортсменка повернулась в матч.

Насправді, боротьба в цьому відрізку зустрічі була дуже в’язкою і повністю рівною. Але у вирішальний момент саме досвідчена Еліна не витримала. Світоліна вийшла на те, аби лишитися в матчі за рахунку 4:5, повела 30:15, але в наступних розіграшах Сонай, в дечому завдяки удачі, оформила перемогу.

Спочатку у британської спортсменки пройшов шалений удар із середини корту, після якого м’яч буквально ворсом зачепив бокову лінію. Потім було дві помилки від Еліни. В першому випадку Світоліна неточно атакувала, в другому – помилилась по довжині, перебуваючи в глибокій обороні.

Еліна Світоліна завершує виступи в Ухані і має присвятити час відновленню перед Підсумковим Турніром WTA. Ну а Сонай Картал у півфіналі тисячника в Китаї зіграє проти представниці Латвії Єлєни Остапенко, яка у своєму чвертьфінальному протистоянні переграла нейтралку Діану Шнайдер.