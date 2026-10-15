Переграла сенсаційну господарку кортів. Еліна Світоліна виходить у чвертьфінал змагань в Ухані

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробивається в чвертьфінал змагань категорії WTA 1000 в китайському Ухані. На стадії третього кола Еліна, яка отримала на турнірі 5-й номер посіву, в двох партіях переграла місцеву спортсменку Ханью Гуо (240-ва ракетка світу). Світоліна без проблем виграла стартовий сет, але дозволила суперниці загострити боротьбу в другому сеті. Втім, і його українська спортсменка лишила за собою. На перемогу в протистоянні Еліна Світоліна витратила трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(5) Еліна Світоліна – Ханью Гуо – 6:1, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

Сьогоднішня суперниця Еліни Світоліної взагалі підходила до змагань в Ухані із далеко не найкращими результатами. Звісно, якщо ми говоримо про одиночний розряд, бо в парі Ханью Гуо є однією з найбільш успішних спортсменок туру на дану хвилину. А ось в одиночці китайська спортсменка до старту турніру мала в пасиві 5 поразок поспіль, причому далеко не всі були саме від топових суперниць.

Але в Ухані Гуо зуміла знайти свою гру і здобула дві дуже пристойні перемоги. Спочатку переграла Сорану Кирстю на самому старті турніру, а потім, так само в трьох партіях, зламала опір Кеті Волинець. В основних сітках змагань рівня WTA цього сезону Гуо два матчі поспіль ще не вигравала.

Але Світоліна явно вийшла на матч із бажанням не просто оформити вихід у чвертьфінал, а зробити це максимально впевнено та уникнути будь-яких проблем. Еліна почала зустріч одразу із двох поспіль брейків – 3:0. Так, після цього українська тенісистка упустила власну подачу, але це аж ніяк не допомогло Ханью повернути інтригу в партію. Після брейку у виконанні китайської спортсменки Еліна ще двічі взяла її подачу та спокійно оформила розгромну перемогу в стартовому сеті.

В другій партії Світоліна дозволила собі дещо заспокоїти гру. І до того ж, у Еліни знову виникли проблеми із першою подачею, що останнім часом приносить українській спортсменці достатньо труднощів. Навіть сьогодні в протистоянні зі спортсменкою із третьої сотні світового рейтингу Еліні довелось добряче попрацювати для того, аби не відпустити її у відрив.

Так Гуо в середині другого сету двічі виривалась вперед із брейком, але Світоліна моментально поверталась в гру і відігравала відставання. Але на досвіді наприкінці зустрічі Еліна знову перехопила ініціативу, захистила важливий власний гейм і вийшла приймати на перемогу. Гуо не впоралась із тиском. Китаянка хоч і відіграла 3 матч-боли у Еліни, подачу таки упустила. А разом із нею віддала Світоліній і путівку в чвертьфінал.

Наступною суперницею Еліни Світоліної в Ухані стане переможниця матчу Ясміне Паоліні – Сонай Картал.