Сенсаційний розгром в Ухані. Визначено суперницю Еліни Світоліної по чвертьфіналу турніру WTA 1000

Британська тенісистка Сонай Картал стала авторкою гучної сенсації на стадії 1/8 фіналу змагань категорії WTA 1000 в китайському Ухані. В третьому колі Сонай розгромила 15-ту ракетку турніру представницю Італії Ясміне Паоліні. За весь матч Картал віддала суперниці всього 2 гейми, при цьому в другому сеті протистояння представниця Великої Британії відвісила Паоліні повноцінну баранку. На перемогу в матчі Сонай Картал витратила трохи більше години ігрового часу.

Сонай Картал – (15) Ясміне Паоліні – 6:2, 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: sonay__kartal

В стартових геймах зустрічі на корті велась доволі рівна боротьба. Більше того, саме Паоліні зуміла першою відзначитися на прийомі в повести із брейком – 2:1. Але з цього рахунку італійська спортсменка більше не змогла виграти жодного гейму в матчі.

Спочатку в стартовому сеті Картал тричі поспіль відзначилась на прийомі і спокійно виграла партію – 6:2. Ну а в другій партії Сонай продовжила розгром і не віддала іменитій суперниці взагалі жодного гейму.

В чвертьфіналі змагань в Ухані Сонай Картал зіграє проти української тенісистки Еліни Світоліної, яка трохи раніше в своєму матчі третього кола здолала місцеву спортсменку Ханью Гуо.