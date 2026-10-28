Поразка від легенди. Людмила Кіченок не змогла подолати чвертьфінальну стадію парного турніру в Гуанчжоу

Українсько-японський дует Людмила Кіченок / Макото Ніномія завершує виступи у парному турнірі в Гуанчжоу на стадії чвертьфіналу. Практично без шансів Людмила і Макото поступились дуету представниці Індонезії Дженіс Тжен та легендарної американської спортсменки Вінкс Вільямс. За всю зустріч, яка тривала годину ігрового часу, Кіченок та Ніномія змогли виграти всього 4 гейми.

Дженіс Тжен / Вінус Вільямс – Людмила Кіченок / Макото Ніномія – 6:1, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: lyuda_kichenok

Правду кажучи, в стартовому сеті у Кіченок та Ніномії було достатньо шансів на прийомі. Україно-японська пара стабільно діставалась до брейк-поінтів, проте підводила реалізація. А от Тжен та Вільямс поставились до своїх можливостей куди більш відповідально і завершили сет на свою користь із перевагою одразу у три брейки.

В другій партії Людмила та Макото навіть змогли повести в рахунку із геймом на прийомі в активі – 3:1. Але далі знову зіграла свою роль краща гра суперниць на ключових розіграшах. Кіченок і Ніномія, як і в стартовому відрізку матчу, упустили чимало шансів на подачі суперниць, а от Дженіс та Вінус не тільки відігрались, а й повели в рахунку та втримали перевагу до переможного завершення зустрічі.

У півфіналі змагань в Гуанчжоу Дженіс Тжен та Вінус Вільямс зіграють проти переможниць матчу Поліна Кудерметова / Марія Тимофєєва – Ері Ходзумі / Андрея Клепач.

Нагадаємо, сьогодні боротьбу в одиночному турнірі у Гуанчжоу завершила ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська, яка поступилась володарці wild card.