Поступилась володарці wild card. Даяна Ястремська не змогла вийти в чвертьфінал турніру в Гуанчжоу

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати стадію другого кола турніру категорії WTA 250 в китайському Гуанчжоу. В боротьбі зі вихід в чвертьфінал Даяна, яка починала виступи на змаганнях ще з сита кваліфікації, програла місцевій спортсменці Хань Ші (162-га ракетка світу). Володарка wild card здобула перемогу в двох партіях і витратила на неї приблизно півтори години ігрового часу.

(WC) – Хань Ші – (Q) Даяна Ястремська – 7:5, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: dayana_yastremskay

І все-таки, надто багато сил Даяна Ястремська витратила на те, щоб взагалі дістатися до стадії 1/8 фіналу змагань в Гуанчжоу. І справа навіть не в кваліфікації, яку українській тенісистці довелось долати. В першу чергу Ястремську виснажив матч першого кола основної сітки проти Кеті Волинець і камбек у ньому. Причому зустріч ця виснажила як фізично, так і морально.

І найбільш прикре в даній ситуації те, що суперниця по 1/8 фіналу, при всій повазі до китайської спортсменки, була з розряду тих, яких Даяна цілком може проходити. Так, Ші серйозно підтримувала публіка. Так, Хань дійсно витиснула із себе максимум і показала пристойну гру на домашньому турнірі. Але і Ястремська при цьому аж надто багато дозволяла опонентці. Надто багато помилялась і дарувала їй очок.

На самому початку зустрічі саме Даяна опинилась в ролі наздоганяючої, оскільки програла вже стартовий гейм на власній подачі. В середині партії Ястремська відігралась, а потім ще й втримала надзвичайно складну подачу з трьох брейк-поінтів у суперниці. Здавалося, що українська тенісистка поступово перехоплює ініціативу, але…

Але Даяна не реалізувала повноцінний сет-бол на прийомі і під нуль програла наступний гейм на власній подачі. Не вдалось поборотися і за наступний ігровий фрагмент, під час якого Ші подавала на перемогу в стартовому сеті.

Спад у грі Даяни затягнувся і на початок другої партії. Доволі швидко Ястремська знову під нуль віддала власну подачу. Та й в наступному своєму геймі українська спортсменка відчувала серйозні проблеми, проте відігралась з подвійного брейк-поінту у Ші.

І знову далі виникло відчуття, що Ястремська цілком може повернутися у боротьбу. Хань без особливих проблем дотягнула до подачі на матч, але тут затремтіла і дала можливість Даяні заробити потрійний брейк-поінт. Але таким фантастичним шансом Даяна Ястремська не скористалась. Другий камбек не трапився і Хань Ші оформила вихід в чвертьфінал домашнього турніру.

Наступною суперницею Хань Ші в Гуанчжоу стане переможниця матчу Ліллі Таггер – Магда Лінетт.