Гра під тиском. Еліна Світоліна – Мірра Андрєєва. Анонс матчу групового етапу WTA Finals

Сьогодні вже ближче до опівночі на Підсумковому Турнірі WTA у боротьбу вступає друга представниця України – Еліна Світоліна. І якщо Марта Костюк, принаймні, поки що, трохи розчарувала кондиціями, із якими вона підійшла до заключних змагань року, то щодо Еліни маємо право сподіватися на кращий результат. На боці Світоліної, в першу чергу, досвід, який вона, на відміну від Марти, має за плечима. Плюс ситуація зі здоров’ям у першої ракетки України з тої інформації, яка нам відома, набагато краща. Але є чимало інших, інколи навіть не ігрових факторів, які можуть вплинути на якість гри і, як наслідок, результат.

Еліна Світоліна – Мірра Андрєєва – початок не раніше 23:30 за київським часом

Більшість розмов як щодо Еліни, так і щодо Андрєєвої, останнім часом стосувались того, що відбувається за межами корту. Принаймні, за межами офіційних матчів. Їх, до речі, у обох спортсменок після US Open – 2026 було не так вже й багато. Азійську серію Світоліна та Андрєєва скоротили до двох турнірів у кожної. Обидві зіграли в Пекіні. Нейтралка перед цим грала в Сінгапурі, а от українська спортсменка після змагань в столиці Китаю зазирнула в Ухань. Був у Еліни ще й виступ у Кубку Біллі Джин Кінг, який точно забрав чимало сил і емоцій.

Особливими досягненнями Світоліна в Азії похвалитися не може. В чвертьфіналі змагань в Пекіні Еліна поступилась місцевій спортсменці Цінь Вень Чжен, яка в підсумку стала чемпіонкою змагань. І в фіналі китаянка переграла саме Андрєєву. В Ухані Світоліна взагалі виграла тільки один матч, але, судячи з усього, особливої ставки на азійські турніри Еліна і не робила.

Андрєєва, окрім фіналу в Пекіні має в пасиві ще й поразку вже в другому матчі у Сінгапурі від Лейли Фернандес. Питань по грі до Мірри лишається доволі багато, але до кого їх зараз немає, правда ж?

Щоб завершити статистичну частину анонсу варто згадати історію особистих протистоянь між спортсменками. Цього сезону Світоліна перегравала нейтралку в Мельбурні. І та перемога на Australian Open була, якщо чесно, просто фантастичною. Але Андрєєва також має в своєму активні одну перемогу, здобуту саме в Індіан-Веллсі у минулому сезоні. Не на Підсумковому, який тоді проводився не тут, а на змаганнях категорії WTA 1000.

І ось тепер підходимо до того, що відбувалось зі спортсменками поза турнірами. Подій у Світоліної, звісно, куди більше. По-перше, Еліна приїхала в Індіан-Веллс з іншим наставником. Енді Беттлз тимчасово припинив співпрацю з Еліною через вагітність дружини, тож до Підсумкового Світоліна готувалась разом із Сергієм Стаховським. Навряд це призведе до кардинальних змін у грі чи стилі, але факт важливий.

Та куди більше розмов викликала не зміна тренера, а розлучення. Особисте життя спортсменів тут обговорювати не будемо, але надзвичайно важливе питання лишається відкритим: в якому психологічному стані Еліна підійшла до заключних змагань сезону? Бо зрозуміло, що для того, аби використовувати всі свої козирі, Світоліна має бути максимально сконцентрованою.

Еліна може розібрати гру Андрєєвої і змусити ту діяти у непритаманному для себе стилі. Світоліна може варіювати гру і переграти нейтралку тактично. Але для цього треба бути зібранною і сфокусованою тільки на тенісі, а не на тому, що відбувається в житті. Крім цього, Еліна не раз зізнавалась, наскільки тисне на неї війна. І зараз, коли до цього додались ще й проблеми в особистому житті, за психологічний стан Світоліної стає навіть трохи лячно.

У Андрєєвої, звісно, приводів нервувати на корті значно менше. Але і вона опинилась в центрі скандалу після тренування із Джессікою Пегулою. Американка лишилась незадоволеною пихатою поведінкою нейтралки і слова Джессіки випадково потрапили в трансляцію. Зрозуміло, що це була серйозна помилка – не попередити гравців і тренерів про те, що звук настільки чітко потрапляє в ефір. Але зарозумілість Андрєєвої та її манеру спілкування з командою обговорювали достатньо активно.

Ну і чи варто окремо підкреслювати ще один фактор – принциповість самого протистояння? У Еліни взагалі на груповому етапі хіба що матч із Муховою буде в цьому плані відносно спокійним. Адже крім Кароліни – навколо суцільні нейтралки. І це теж потрібно тримати в голові – правильно налаштовуватися, але і не накручуватися до межі.

Як би там не було, теніс Андрєєвої зараз не виглядає настільки цілісним та якісним, як під час грунтового сезону. З іншого боку, сама Еліна теж не в найкращих кондиціях. Втім, на боці Світоліної розум і досвід. А в таких матчах і на таких турнірах, це дорогого вартує.