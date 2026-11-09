Перемога над фаворитками на чемпіонському тай-брейці. Сара Еррані та Ясміне Паоліні переграли другу пару посіву на WTA Finals

Італійський дует Сара Еррані / Ясміне Паоліні успішно стартував на Підсумковому Турнірі WTA. В матчі першого кола групового етапу Сара та Ясміне здобули непросту перемогу над другим дуетом змагань Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд. Оформити перемогу в протистоянні Еррані та Паоліні змогли на чемпіонському тай-брейці, витративши на неї трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(8) Сара Еррані / Ясміне Паоліні – (2) Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – 4:6, 6:1, 10:8

Джерело фото: Instagram, користувач: saraerrani87

На початку зустрічі Сінякова і Таунсенд доволі швидко змогли повести із брейком та втримали свою перевагу до завершення партії. Скоріше, Катеріна і Тейлор могла зробити перемогу в сеті ще більш впевненою, адже не реалізували кілька сет-поінтів на прийомі. А от у Еррані з Паоліні шансів відіграти відставання було не так багато.

Але другий сет почався із потужного ривка італійських спортсменок, які повели одразу із двома геймами на прийомі в активі – 5:0. Сара і Ясміне могли і баранку суперницям відвісити, але відпустили їх з кількох сет-болів і дозволили взяти гейм престижу. Втім, на результат партії це аж ніяк не вплинуло.

Таким чином, доля матчу вирішилась на чемпіонському тай-брейці, який минув у доволі рівній боротьбі. Пари почергово виходили вперед в рахунку, але завершення таю більш впевнено провели Еррані та Паоліні.