Перший розгром в Індіан-Веллсі. Крістіна Букса та Ніколь Меліхар із баранкою переграли стартових суперниць на WTA Finals

Іспансько-американський дует Крістіна Букса / Ніколь Меліхар здобуває надзвичайно впевнену перемогу на старті Підсумкового Турніру в Індіан-Веллсі. В матчі першого кола групового етапу WTA Finals Крістіна та Ніколь в двох партіях розгромили пару Еллен Перес / Демі Схурс. В стартовому сеті Букса та Меліхар навіть відвісили суперницям повноцінну баранку. На перемогу в зустрічі іспансько-американська пара витратила біля 1 години і 10 хвилин ігрового часу.
(4) Крістіна Букса / Ніколь Меліхар – (6) Еллен Перес / Демі Схурс – 6:0, 6:4
Джерело фото: Instagram, користувач: wta
Цікаво, що після перемоги із баранкою в стартовому сеті, Букса і Меліхар трохи послабили хватку і дозволили суперницям повести із брейком у другій партії. Та з рахунку 1:4 Крістіна і Ніколь знову перехопили ініціативу і виграли ще 5 геймів поспіль.
Завдяки перемозі в двох партіях саме Крістіна Букса та Ніколь Меліхар очолили свою групу WTA Finals після першого ігрового дня.