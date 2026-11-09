Важка перемога в американському дербі. Коко Гофф дотиснула Джессіку Пегулу на старті WTA Finals

Американська тенісистка Коко Гофф із непростої перемоги розпочинає виступи на Підсумковому турнірі WTA. В першому раунді групового етапу Коко в трьох партіях переграла свою співвітчизницю Джессіку Пегулу (5-та ракетка світу). На виграш першого матчу Коко Гофф витратила навіть трохи більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.

(4) Коко Гофф – (5) Джессіка Пегула – 6:4, 6:7(5), 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: wta

В двох стартових сетах глядачі побачили дійсно драматичні розв’язки. Так, в першій партії Гофф опинилась на межі провалу, коли в 9-му геймі почала власну подачу з рахунку 0:40. Пегула не реалізувала потрійний прихований сет-бол, дозволила Коко втримати гейм, а за кілька хвилин сама упустила подачу і віддала разом із нею увесь стартовий сет.

В другій партії Джессіка пішла у відрив із двома брейками – спочатку 3:0, а потім і 5:1. Проте, Гофф завадила суперниці двічі подати на партію і дотягнула до тай-брейку. На ньому, правда, Пегула таки змогла перевести зустріч у вирішальний відрізок.

А ось в третій партії Гофф вже мала беззаперечну перевагу. Її Коко втілила в перемогу із доволі впевненим рахунком – 6:2.

В другому раунді групового етапу WTA Finals Коко Гофф зіграє проти чеської спортсменки Лінди Носкової, яка здобула стартову перемогу над Мартою Костюк. Ну а Джессіка Пегула протистоятиме саме українській тенісистці.