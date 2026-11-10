Отримала першу “баранку” в сезоні. Еліна Світоліна розгромно поступається на старті групового етапу WTA Finals

Українська тенісистка Еліна Світоліна невдало стартувала на Підсумковому турнірі WTA. В матчі першого кола групового етапу Еліна в двох сетах поступилась “нейтральній” Міррі Андрєєвій (3-тя ракетка світу). І якщо в стартовому відрізку матчу Світоліна ще могла на рівних боротися із суперницею, то в другій партії українська спортсменка отримала першу в сезоні повноцінну “баранку”. Поєдинок тривав біля 1 години і 10 хвилин ігрового часу.

(3) Мірра Андрєєва – (6) Еліна Світоліна – 6:4, 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

Можна довго сперечатися про те, чи був заслуженим для Світоліної в цьому матчі саме розгром із баранкою. Про те, чи напрацювала Еліна бодай на один виграний гейм в другій партії зустрічі. Але це не змінить того факту, що у української тенісистки шансів на підсумковий успіх просто не було. І один-два виграних гейми, які Світоліна цілком могла брати, загального враження від протистояння точно б не змінили.

Можна довго говорити про те, що саме не спрацювало у грі Еліни, а можна зробити простий, очевидний і, здається, цілком доречний висновок про те, що сьогодні Світоліна виглядала розібраною геть в усіх компонентах. Ані подача не давала потрібної переваги, ані рух по корту не дозволяв забезпечувати собі перевагу в розіграшах. Ані тактично Еліна не була сьогодні вище за рівнем. Надто багато поспішних рішень. Надто багато незрозумілого ризику…

Хоча, з іншого боку, може і зрозумілого. Коли в тебе не проходять удари, цілком логічно спробувати ризикнути в сподіванні на шалену атаку. В очікуванні куражу, який, можливо, вийде спіймати. Але і тут методичності не вистачало. Після парочки зривів Світоліна ще більше опускала голову і від ризику на деякий час відмовлялась.

Загалом гра Еліни точно не справила якогось цілісного враження. Дуже дивно, але було просто не зрозуміло, що саме хотіла Світоліна показати на корті? Як саме вона готувалась до конкретної суперниці і за рахунок яких “домашніх заготовок” планувала перегравати “нейтралку”. Ну точно ж не за рахунок поспішних і непідготовлених виходів до сітки. Цікаво, це вже було від відчаю, чи бачимо перші впливи Стаховського в команді?

І найбільш прикре в цій ситуації те, що Андрєєва також провела абсолютно не найкращий матч. Ну буває так, коли у суперниці залітає буквально все. Але ж ні. Сьогодні Мірра помилялась не набагато менше Еліни. “Нейтралка” і подвійними чимало очок подарувала, і невимушеними. Взагалі у співвідношенні віннерів та помилок обидві лишились у суттєвому мінусі. Тож, задоволення від матчу навряд вдалось отримати навіть нейтральним вболівальникам, які прийшли подивитися якісний теніс.

В стартовому сеті все вирішив єдиний брейк у виконанні Андрєєвої в середині цього відрізку матчу. Світоліна провалила власну подачу і віддала її суперниці під нуль. Чи були шанси врятуватися? Так, хоча б при подачі Міррою на сет Еліна заробила брейк-поінт, проте не реалізувала його. Було прикро, але відчуття тотального провалу ще не було.

Ну а в другому сеті сталась перша за півтора роки “баранка” для Світоліної. Так, після першого брейку від “нейтралки” Еліна могла повернутися в боротьбу і, можливо, нереалізовані нагоди в тому геймі на прийомі серйозно підкосили українку. Так, Світоліна могла розмочити рахунок при подачі Андрєєвою на матч. Але, рахунок на табло. Поразка в двох сетах із розгромним рахунком. І дуже сумнівні перспективи щодо наступних матчів в Індіан-Веллсі.