Лідерки посіву починають із перемоги. Габріела Дабровскі та Луїза Стефані виграють стартовий матч на WTA Finals

Канадсько-бразильський дует Габріела Дабровскі та Луїза Стефані, який отримав перший номер посіву на Підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі, починає виступи на змаганнях із доволі впевненої перемоги. В першому раунді групового етапу WTA Finals Габріела та Луїза в двох партіях переграли бельгійсько-китайську пару Елізе Мертенс / Шуай Чжан. На перемогу в зустрічі Дабровскі та Стефані витратили майже 1 годину і 40 хвилин ігрового часу.

(1) Габріела Дабровскі / Луїза Стефані – (7) Елізе Мертенс / Шуай Чжан – 6:3, 7:6(5)

Джерело фото: Instagram, користувач: gabydabrowski

На самому початку зустрічі Дабровскі та Стефані захопили ініціативу і повели із брейком, відзначившись вже в стартовому геймі на прийомі. Втім, ця перевага не стала вирішальною. Мертенс та Чжан в середині сету відігрались, але одразу ж знову упустили свою подачу. І цей брейк у виконанні Габріели та Луїзи вже став ключовим у сеті.

В другій партії канадсько-бразильський дует знову першим повів у рахунку і навіть вийшов подавати на матч, але Елізе та Шуай врятувались. Правда, на тай-брейці Дабровскі та Стефані таки оформили перемогу в двох партіях.

Нагадаємо, що Елізе Мертенс є діючою чемпіонкою WTA Finals в парному розряді. Минулого сезону вона вигравала Підсумковий турнір в дуеті із “нейтралкою” Веронікою Кудерметовою.