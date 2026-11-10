Поборолась в кожному сеті, але програла в двох партіях. Кароліна Мухова не впоралась із “нейтральною” Сабаленко на WTA Finals

Чеська тенісистка Кароліна Мухова в запеклій боротьбі програє свій стартовий матч на Підсумковому турнірі WTA 2026. В першому раунді групового етапу Кароліна в двох бойових сетах поступилась “нейтральній” Аріні Сабаленко (2-га ракетка світу). Мухова подавала на сет в стартовому відрізку зустрічі і рятувалась із подачі суперниці на матч в другій партії, втім не змогла зачепитися навіть за сет. Зустріч тривала трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(2) Аріна Сабаленко – (7) Кароліна Мухова – 7:6(2), 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: karolinamuchova

Попри те, що Сабаленко вважали явною фавориткою протистояння, Кароліна Мухова точно не виглядала в цьому поєдинку спортсменкою, яка вийшла відбувати номер. Чеська тенісистка боролась і чіплялась за свої нагоди. І, по правді кажучи, їй не вистачило зовсім трохи для того, аби затягнути матч в третій сет.

В стартовому відрізку зустрічі Кароліна двічі вела в рахунку із брейком і навіть виходила подавати на партію. Сабаленко відігралась і сама могла завершувати сет на прийомі, проте Мухова втримала подачу з подвійного брейк-поінту у “нейтралки”. Але тай-брейк минув під диктовку екс-лідерки світового рейтингу, яка спокійно оформила перемогу на ньому – 7:2.

В другому сеті майже постійно на крок попереду від суперниці вже була Сабаленко. Але Кароліна двічі відігралась із брейку, причому в одному з випадків чеська тенісистка завадила Аріні подати на матч. Правда, одразу після порятунку Мухова знову упустила власний гейм та дозволила Сабаленко з другої спроби завершити зустріч.

Таким чином Аріна Сабаленко разом із Міррою Андрєєвою очолили групу після першого ігрового дня. А Кароліна Мухова та Еліна Світоліна мають в своєму активі по поразці в двох партіях. Українська спортсменка через гірше співвідношення геймів опинилась на останній сходинці в квартеті.