Перший титул на Мастерсі в сезоні. Карлос Алькарас переграв Бена Шелтона в фіналі змагань в Парижі

Іспанський тенісист Карлос Алькарас стає тріумфатором змагань категорії ATP Мастерс в Парижі. В титульному матчі змагань Карлос в двох непростих партіях переграв американця Бена Шелтона, який був посіяний в столиці Франції під 3-м номером. На перемогу в фіналі Алькарас витратив трохи менше двох годин ігрового часу. Титул в Парижі став для Карлоса Алькараса першим на турнірах категорії Мастерс із Цинциннаті сезону 2025-го року.

(2) Карлос Алькарас – (3) Бен Шелтон – 7:6(5), 7:5

Джерело фото: x.com, користувач: ROLEX PARIS MASTERS

Карлос Алькарас продовжує свою фантастичну переможну серію і бере свій третій титул поспіль. До трофеїв в Токіо та Відні на турнірах ATP 500 іспанський тенісист додає перший в сезоні виграний титул на Мастерсах. І, якщо відкинути виставкову поразку від Зізу Бергса, то переможна серія Карлоса сягнула 15-ти матчів в турі.

А ще в фіналі Мастерса в Берсі Карлос Алькарас взяв реванш у Бена Шелтона за драматичну п’ятисетову поразку на US Open – 2026. Зрозуміло, що спортсмени про такі речі взагалі думають в останню чергу, але для прихильників, журналістів та експертів подібні реванші завжди мали значення.

В стартовому сеті спортсмени визначили переможця на тай-брейці. Хоча, не можна сказати, що шансів на прийомі не було. Фактично на старті зустрічі Карлос врятував подачу з рахунку 0:40, а крім цього було ще по гейму, в якому і Алькарас, і Шелтон відігравалась із подвійних брейк-поінтів.

В підсумку, Карлос взяв сет на тай-брейці, який вийшов доволі нерівним та нервовим. А на початку другого сету трапився перший в матчі успіх на прийомі – із брейком повів Шелтон.

Проте, американець не тільки не втримав перевагу, коли доволі швидко дозволив Алькарасу відігратися. Бен ще й не подав на другий в матчі тай-брейк. У вирішальний момент Карлос увімкнув максимальну ефективність і завершив фінал на свою користь.