Побороти мандраж і подачу суперниці. Марта Костюк – Лінда Носкова. Анонс матчу WTA Finals

Сьогодні ввечері в американському Індіан-Веллсі стартує заключний турнір сезону в жіночому тенісі – WTA Finals. Вперше в одиночному розряді підсумкових змагань року представлені одразу дві українські тенісистки. Еліна Світоліна кваліфікувалась на груповий етап напряму, ну а Марта Костюк отримала можливість дебютувати на турнірі після того, як з нього знялась лідерка світового рейтингу Єлєна Рибакіна. І саме Марта матчем проти ще однієї дебютанти WTA Finals чеської спортсменки Лінди Носкової відкриватиме програму всього турніру.

Джерело фото: Instagram, користувач: marta.kostyuk

Марта Костюк – Лінда Носкова – початок о 22:00

Взагалі для того, аби Марта Костюк мала можливість зіграти на Підсумковому Турнірі WTA, мали скластися одразу кілька обставин. Після того, як Іга Свьонтек достроково завершила сезон, українська спортсменка отримала статус першої запасної. Історія останніх турнірів показувала, що нагода вийти на корт у Костюк буде – насичений календар сезону часто призводить до того, що навіть топові спортсменки змушені достроково завершувати боротьбу на топових змаганнях.

Але одна справа – включатися в турнір в той момент, коли він вже триває і в тебе лишається не повний комплект матчів, а інша – отримати місце в групі ще до старту боротьби. Тоді все залежить виключно від тебе, а не від того, скільки зустрічей і з якими суперницями у тебе лишається в запасі. В цьому плані Марті Костюк відверто пощастило. Якби Рибакіна знялась по ходу WTA Finals, шансів подолати груповий етап у Марти було б в рази менше. Хоча б, через меншу кількість проведених матчів, що стає вагомим критерієм при визначенні місць.

З іншого боку, Костюк підходить до Підсумкового Турніру далеко не в найкращих кондиціях. Для цього є більш ніж об’єктивні причини. Найкращий в кар’єрі сезон точно забрав у Марти чимало сил, але в цьому плані всі спортсменки, приблизно, в однаковій ситуації. Моральне виснаження в усіх теж приблизно однакове, але як Марта, так і Лінда вперше грають на WTA Finals і дебютна нагода зіграти на турнірі для найкращих точно додає мотивації і нівелює втому. А от проблеми зі здоров’ям – це той аргумент, який може не дати Костюк продемонструвати свою найкращу гру.

Марта мучилась із пошкодженням зап’ястку ще з американської серії. Саме через цю травму Костюк, фактично, вимкнулась із боротьбу за пряме потрапляння в перелік восьми найкращих спортсменок за підсумками сезону. Азійська серія, під час якої потрібно було добирати чимало очок, була, якщо і не пропущена повністю, то точно розмазана. І якби це був свідомий відпочинок перед заключним турніром сезону, як у деяких спортсменок, це була б одна справа. А так Костюк опинилась поза грою точно не з власного бажання.

А тому доволі важко говорити про форму, із якою Марта приїхала в Індіан-Веллс. Три останні матчі завершились для української спортсменки поразками – від Самсонової, Саккарі та Александрової. Останню зустріч в Нінбо Марта не дограла через проблеми зі здоров’ям. Але якщо подивитися на статистику уважніше, то саме на корті Костюк востаннє вигравала ще на US Open, бо подолати одну стадію в Гвадалахарі Марта змогла через проблеми у Тейлор Таунсенд, яка через термінову операцію була змушена знятися з турніру.

Так ось, остання ігрова перемога Марти сталась ще на початку вересня над тою самою Александровою. Після цього Костюк поступилась саме сьогоднішній суперниці Лінді Носковій на кортах Нью-Йорку, ну а далі почалась та сама серія, яка більше нагадувала боротьбу із травмою та самою собою, аніж повноцінну гру.

Що стосується Носкової, то після перемоги над Мартою на US Open, вона одразу поступилась Аріні Сабаленко. Після цього Лінда круто зіграла за збірну в Кубку Біллі Джин Кінг, де обіграла, зокрема, Еліну Світоліну в фіналі. Ну а далі чеська спортсменка зіграла тільки в Пекіні, де доволі рано, як для свого рівня, поступилась вже кілька разів згадуваній Єкатерині Александровій. В такий “лайтовий” календар виступів Лінда, здається, складала свідомо. Виключно для того, аби підійти в повній бойовій готовності до WTA Finals, потрапляння на який вона собі фактично гарантувала ще після перемоги на Вімблдоні.

Саме в цьому місці варто поговорити про історію зустрічей Костюк і Носкової. Всі три матчі спортсменки провели цього сезону. Поки на швидких кортах перемагала виключно Лінда – на Вімблдоні та на US Open. А ось на грунті перемогу в активі має Марта Костюк. Більш ніж логічна статистика, яке дає чітке розуміння головних сильних сторін гри Носкової, правда ж?

Здається, в сьогоднішньому матчі ключовими можуть бути кілька аспектів. Винесемо за дужки стан здоров’я Марти і будемо сподіватися, що пошкодження її не турбує і в цьому плані вона готова до боротьби на всі сто. Бо це – головне, і якщо зап’ясток досі турбує Костюк, всі інші фактори просто втрачають будь-який сенс.

Отже, перше – це психологічна готовність. Зрозуміло, що для обох спортсменок участь у WTA Finals є дебютною. Для обох поточний сезон став справжнім проривом з усіма витікаючими з цього моментами. А тому уникнути мандражу, наскільки б психологічно стійкими не були спортсменки, точно не вдасться. Хто краще впорається з нервами? Питання відкрите.

Другий момент – подача Носкової. Якщо Лінда буде стабільно демонструвати свій фірмовий рівень в цьому елементі, складно буде будь-якій суперниці. З іншого боку – матч відбувається не на траві, де шансів було б взагалі не багато. Так, корти доволі швидкі, але чіплятися на прийомі можна і потрібно. І ось тут надзвичайно важливо з перших же геймів вибити Носкову із зони комфорту. Видати кілька складних прийомів поспіль, змусити її нервувати і ризикувати на першому м’ячі. Погодьтесь, працювати на другій подачі буде куди простіше і комфортніше.

І при цьому показувати свою найкращу гру. Одразу. З перших же матчів, сетів, геймів та розіграшів. Ну такий вже формат цього турніру – жодного часу на розкачку. Топові суперниці на самому старті. І, повторюсь, топові суперниці, які, так само, мають за плечима важкий сезон, втому, а може і виснаження. Тіло яких теж страждає від надмірних навантажень, а мозок просто вимагає відпустки. Тож, шанси будуть. Головне, чіплятися за них.

П.С. Останній абзац, напевно, не мав бути написаним. Бо якось дивно він виглядає в анонсі першого ж матчу на турнірі, де за певних обставин шанси зберігаються навіть після двох поразок в стартових зустрічах. Але… Дуже хочеться, аби і в нас з вами, і у самої Марти, не було завищених очікувань від WTA Finals. Це – її дебют на Підсумковому. І так вже сталось, що підходить до нього Костюк далеко не в найкращій для себе ситуації. І, яким би не був статус турніру, жертвувати собою тут не варто. Боротися? Так, звісно. Грати через біль, ризикувати здоров’ям, погіршувати ситуацію з ушкодженням – воно того точно не варте.