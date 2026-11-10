Теніс сьогодні. Коли грає Марта Костюк на Підсумковому турнірі? Розклад матчів WTA Finals на 10 листопада

Сьогодні на Підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі відбудуться матчі другого кола групового етапу в першому квартеті одиночного розряду та другій групі парних протистоянь. Фактично ключовим сьогоднішній матч проти Джессіки Пегули стане для української спортсменки Марти Костюк, яка ризикує вже за підсумками другого кола втратити шанси на вихід із групи. Натомість перемога над американкою дозволить Марті лишатися в боротьбі попри поразку у стартовому протистоянні від Носкової.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США

Розклад 3-го ігрового дня, 10 листопада

Indian Wells Tennis Garden

Марта Костюк – Джессіка Пегула – початок о 22:00

Лінда Носкова – Коко Гофф

Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Еллен Перес / Демі Схурс

Крістіна Букса / Ніколь Меліхар – Сара Еррані / Ясміне Паоліні

Початок матчів вказаний за київським часом