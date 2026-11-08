Десятий титул на рівні WTT – туру. Вероніка Подрез виграє змагання в Люксембурзі

Українська тенісистка Вероніка Подрез стає тріумфаторкою турніру WTT W75 в люксембурзькому місті Петанж. В фіналі турніру Вероніка в двох партіях здолала представницю Чехії Анну Шишкову (170-та ракетка світу). Після впевненої перемоги в першому сеті Подрез довелось демонструвати справжній характер в другій партії зустрічі. На виграш фінального протистояння Вероніка Подрез витратила приблизно півтори години ігрового часу.

(2) Вероніка Подрез – (5) Анна Шишкова – 6:2, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: vero_tennis

Найбільш драматичним моментом зустрічі стало завершення другого сету. Тоді, Шишкова вела із брейком та вийшла подавати на партію, але Подрез відіграла 6 сет-поінтів у суперниці в одному геймі і оформила зворотній брейк. А одразу після нього і ще раз відзначилась на прийомі та завершила протистояння на свою користь.

Для Вероніка Подрез цей титул став другим поспіль на 75-тисячниках. Минулого тижня українська тенісистка тріумфувала на змаганнях у Франції. Загалом Вероніка виграла 10-й трофей на рівні WTT.