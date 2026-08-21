Чудовий привід прокинутись перед світанком. Марта Костюк – Коко Гофф. Анонс матчу 1/4 фіналу змагань в Цинциннаті

Можливо, це твердження є суб’єктивним, але матч Марти Костюк і Коко Гофф виглядає, як найбільш інтригуюче протистояння чвертьфінальної стадії змагань в Цинциннаті. Так, за іменами зустріч Іги Свьонтек та Єлєни Рибакіної – діючої чемпіонки та претендентки на звання першої ракетки світу – могло бути не менш цікавим, але проблеми представниці Казахстану не дали насолодитися матчем. Ну а решта чвертьфіналів, при всій повазі до спортсменок, виглядають не настільки зірково. Костюк і Гофф цілком можуть видати справжню битву, свідками якої ми станемо ближче до ранку.

(10) Марта Костюк – (4) Коко Гофф – початок орієнтовно о 3:30 ночі

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Якщо подивитися на статистику виступів Коко Гофф в поточному сезоні, можна зрозуміти, наскільки неоднозначним цей рік виходить для американської тенісистки. З одного боку, Коко не взяла жодного титулу, а востаннє без трофеїв Гофф залишалась ще в далекому 2022-му. А ще Коко занадто рано вилетіла з Ролан Гаррос, де мала захищати минулорічне звання чемпіонки та не змогла пройти далі чвертьфіналу на Australian Open.

А з іншого боку Гофф вперше в кар’єрі зіграла в півфіналі Вімбллону, де раніше вона не могла подолати навіть стадію четвертого кола. А ще були стабільно високі результати на тисячниках – фінали в Маямі та Римі, півфінали в Дубаї і Торонто.

Щодо гри Коко, то враження теж доволі неоднозначні. В матчах, у яких американська спортсменка знаходить свою подачу, суперницям стає надзвичайно важко. Але є моменти, коли цей елемент просто відмовляється працювати, і тожі проблеми виникають у самої Гофф. І, схоже, передбачити, за яким із цих сценаріїв піде гра, до виходу на корт не може і сама Коко.

Марта Костюк, без сумніву, проводить свій найкращий сезон в кар’єрі. Два півфінала мейджорів, титули в Руані і Мадриді в грунтовій частині року. А ще, цікаве співпадіння – останнім часом Костюк, якщо і програє, то виключно майбутнім чемпіонкам турнірів. Так, американська серія почалась важкувато, але не в плані результатів. Тут до української спортсменки питань ніяких. Скоріше хвилюватися доводиться через не зовсім стабільну гру Марти.

Але був найсвіжіший матч, в якому два останніх сети Костюк провела так, що від її гри можна було отримувати виключно насолоду. Марта просто знищила у цих партіях нейтралку Андрєєву. А цей поєдинок доводилось грати під серйозним тиском – мало того, що по той бік сітки перебуває безпрапорна, так ще й та, яка не пустила в перший фінал Грендслему на Ролан Гаррос.

З Гофф такого тиску сьогодні точно не буде. За поразку від неї хейтери не заклюють, хоча, вони можуть писати бридкі речі після будь-якого матчу. Але в цілому історія така, що Марта може просто готуватися до важкого матчу із рівною суперницею, але без купи підтекстів, які накручують емоції до небачених висот.

До речі, стежачи за Мартою, вивчаючи її психотип, не факт, що така спокійна підготовка буде для неї плюсом. Ще багато років тому, коли стабільністю від Костюк навіть не пахло, можна було помітити, що по-справжньому грати Костюк починала, приблизно, за рахунку 0:5 чи 1:5 на користь суперниці. Скільки таких камбеків ми бачити у виконанні Марти. Скільки разів справжня гра у її виконанні починалась тільки тоді, коли всі шанси, здавалося б, втрачені!

Але це – справа давно минулих часів, коли Марта тільки шукала свою зону комфорту. А от зараз цікаво те, що ця зустріч і дійсно немає підтексту чи бажання взяти реванш за нещодавню поразку у когось зі спортсменок. Марта і Коко, які стабільно виходили у вирішальні стадії турнірів різних категорій, цього сезону ще не зустрічались жодного разу. Востаннє вони грали ще в Досі у лютому минулого сезону, коли перемогу в двох сетах здобула саме українська спортсменка.

Найближчою зустріч Костюк і Гофф була в Мадриді, але Коко програла Лінді Носковій, тож замість американки Марта зустрічалась із чеською тенісисткою. Ну а загалом в історії їхніх протистоянь рахунок наразі 3:2 на користь Коко. Можна розглядати сьогоднішню зустріч, як можливість зрівняти його.

А загалом дуже хочеться, аби Марта продовжила грати так, як це було в другій половині зустрічі проти Андрєєвої. Хочеться, аби теніс, який покаже Костюк, вартував підйому ще перед світанком.