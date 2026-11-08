Теніс сьогодні. Коли грає Марта Костюк? Розклад матчів WTA Finals на 8 листопада

Сьогодні в американському Індіан-Веллсі розпочинаються заключні змагання сезону в жіночому тенісі. Боротьба на Підсумковому Турнірі WTA стартує як в одиночному, так і в парному розрядах. А відкриє програму першого ігрового дня матч за участі української спортсменки Марти Костюк, яка в останній момент отримала можливість зіграти на WTA Finals після відмови лідерки світового рейтингу Єлєни Рибакіної із Казахстану. В першому поєдинку Марті доведеться протистояти представниці Чехії Лінді Носковій.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США

Розклад 1-го ігрового дня, 8 листопада

Indian Wells Tennis Garden

Марта Костюк – Лінда Носкова – початок о 22:00

Коко Гофф – Джессіка Пегула – не раніше 23:30

Катеріна Сінякова/Тейлор Таунсенд – Сара Еррані/Ясміне Паоліні – не раніше 01:00

Крістіна Букса / Ніколь Меліхар – Еллен Перес / Демі Схурс

Початок всіх матчів вказаний за київським часом.

Анонс матчу Марта Костюк – Лінда Носкова

