Теніс сьогодні. Коли грає Марта Костюк? Розклад матчів WTA Finals на 8 листопада

Сьогодні в американському Індіан-Веллсі розпочинаються заключні змагання сезону в жіночому тенісі. Боротьба на Підсумковому Турнірі WTA стартує як в одиночному, так і в парному розрядах. А відкриє програму першого ігрового дня матч за участі української спортсменки Марти Костюк, яка в останній момент отримала можливість зіграти на WTA Finals після відмови лідерки світового рейтингу Єлєни Рибакіної із Казахстану. В першому поєдинку Марті доведеться протистояти представниці Чехії Лінді Носковій.
WTA Finals
Індіан-Веллс, США
Розклад 1-го ігрового дня, 8 листопада
Indian Wells Tennis Garden
Марта Костюк – Лінда Носкова – початок о 22:00
Коко Гофф – Джессіка Пегула – не раніше 23:30
Катеріна Сінякова/Тейлор Таунсенд – Сара Еррані/Ясміне Паоліні – не раніше 01:00
Крістіна Букса / Ніколь Меліхар – Еллен Перес / Демі Схурс
Початок всіх матчів вказаний за київським часом.