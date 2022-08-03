середа, 3 серпня 2022 р.

Ангеліна Калініна взяла лише 1 гейм у протистоянні із Корі Гофф на старті турніру в Сан-Хосе.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не зуміла навіть нав'язати пристойну боротьбу своїй стартовій суперниці на змаганнях категорії WTA-500 в американському Сан-Хосе. Калініна взяла лише 1 гейм у протистоянні із 6-ю ракеткою змагань Корі Гофф із США. Матч, в якому Ангеліна зазнала розгромної поразки, тривав всього 55 хвилин ігрового часу.

WTA-500
Сан-Хосе, США
1-й раунд

(6) Корі Гофф - Ангеліна Калініна - 6:1, 6:0

В другому колі змагань у Сан-Хосе Корі Гофф зіграє проти представниці Японії Наомі Осаки.

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о 10:24
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