Є фінал для українки. Людмила Кіченок та Альона Остапенко пробиваються у титульний матч Australian Open - 2024



Українсько-латвійська пара Людмила Кіченок/Альона Остапенко пробивається у фінал Відкритого Чемпіонату Австралії. В боротьбі за вихід у титульний матч Australian Open - 2024 Людмила та Альона в двох напружених партіях переграли канадсько-новозеландський дует Габріела Дабровскі/Ерін Раутліфф, який в Мельбурні був посіяним під 4-м номером. На перемогу в матчі Кіченок та Остапенко витратили трохи більше ніж півтори години ігрового часу. Українсько-латвійська пара Людмила Кіченок/Альона Остапенко пробивається у фінал Відкритого Чемпіонату Австралії. В боротьбі за вихід у титульний матч Australian Open - 2024 Людмила та Альона в двох напружених партіях переграли канадсько-новозеландський дует Габріела Дабровскі/Ерін Раутліфф, який в Мельбурні був посіяним під 4-м номером. На перемогу в матчі Кіченок та Остапенко витратили трохи більше ніж півтори години ігрового часу.





Australian Open - 2024

Мельбурн, Австралія

Жіночий парний турнір

1/2 фіналу





(11) Людмила Кіченок/Альона Остапенко - (4) Габріела Дабровскі/Ерін Раутліфф - 7:5, 7:5





Цікаво, що в кожному із сетів матчу Кіченок та Остапенко відігравались із подач суперниць на партію і у підсумку не давали тим дотягнути навіть до тай-брейку.





У фіналі жіночого парного турніру Australian Open - 2024 Людмила Кіченок та Альона Остапенко зіграють проти тайвансько-бельгійського дуету Шувей Се/Елізе Мертенс. Цікаво, що Шувей вже має трофей в Мельбурні. Тайванська спортсменка разом із поляком Яном Зеліньскі виграла змагання у міксті.





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