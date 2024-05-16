Ілля Марченко переграв лідера посіву змагань в Тайбеї і вперше в сезоні вийшов у півфінал Челленджера
ATP Challenger
Тайбей, Тайвань
1/4 фіналу
Ілля Марченко - (1) Макс П`юрселл - 6:4, 6:3
Долю кожного із сетів зустрічі вирішили єдині брейки у виконанні українського тенісиста. На власній подачі Марченко діяв максимально ефективно і не дозволив супернику заробити жодного брейк-поінта. Сам Ілля зумів 10 разів подати на виліт.
Марченко вперше з листопада 2022-го року обіграв спортсмена, який перебуває у першій сотні світового рейтингу.
У півфіналі змагань в Тайбеї Ілля Марченко зіграє проти переможця матчу між місцевим тенісистом Ю Сіу Су та представником Кореї Сенг Чан Хонгом.
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