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Ілля Марченко переграв лідера посіву змагань в Тайбеї і вперше в сезоні вийшов у півфінал Челленджера

Український тенісист Ілля Марченко продовжує успішні виступи на змаганнях категорії ATP Challenger в тайванському Тайбеї. На стадії 1/4 фіналу Ілля впорався із лідером посіву турніру австралійським тенісистом Максом П`юрселлом, який займає 84-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Марченко витратив дві партії і близько години з чвертю ігрового часу.

ATP Challenger
Тайбей, Тайвань
1/4 фіналу

Ілля Марченко - (1) Макс П`юрселл - 6:4, 6:3

Долю кожного із сетів зустрічі вирішили єдині брейки у виконанні українського тенісиста. На власній подачі Марченко діяв максимально ефективно і не дозволив супернику заробити жодного брейк-поінта. Сам Ілля зумів 10 разів подати на виліт.

Марченко вперше з листопада 2022-го року обіграв спортсмена, який перебуває у першій сотні світового рейтингу. 

У півфіналі змагань в Тайбеї Ілля Марченко зіграє проти переможця матчу між місцевим тенісистом Ю Сіу Су та представником Кореї Сенг Чан Хонгом. 

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