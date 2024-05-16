Ілля Марченко переграв лідера посіву змагань в Тайбеї і вперше в сезоні вийшов у півфінал Челленджера

Український тенісист Ілля Марченко продовжує успішні виступи на змаганнях категорії ATP Challenger в тайванському Тайбеї. На стадії 1/4 фіналу Ілля впорався із лідером посіву турніру австралійським тенісистом Максом П`юрселлом, який займає 84-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Марченко витратив дві партії і близько години з чвертю ігрового часу.





ATP Challenger

Тайбей, Тайвань

1/4 фіналу





Ілля Марченко - (1) Макс П`юрселл - 6:4, 6:3





Долю кожного із сетів зустрічі вирішили єдині брейки у виконанні українського тенісиста. На власній подачі Марченко діяв максимально ефективно і не дозволив супернику заробити жодного брейк-поінта. Сам Ілля зумів 10 разів подати на виліт.





Марченко вперше з листопада 2022-го року обіграв спортсмена, який перебуває у першій сотні світового рейтингу.





У півфіналі змагань в Тайбеї Ілля Марченко зіграє проти переможця матчу між місцевим тенісистом Ю Сіу Су та представником Кореї Сенг Чан Хонгом.





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