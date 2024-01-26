Яннік Зіннер переграв Новака Джоковича і вийшов у перший в кар'єрі фінал Турнірів Великого Шолому

Італійський тенісист Яннік Зіннер стає першим фіналістом Відкритого Чемпіонату Австралії. На стадії 1/2 фіналу Яннік здобув перемогу над лідером поточного світового рейтингу і діючим чемпіоном Australian Open - 2024 сербським тенісистом Новаком Джоковичем. Зіннер просто громив суперника в двох стартових партіях, але дозволив Новаку повернутися в матч у третій. Втім, Яннік вчасно зібрався і майже за три з половиною години ігрового часу оформив перемогу у чотирьох сетах.





Australian Open - 2024

Мельбурн, Австралія

1/2 фіналу





(4) Яннік Зіннер - (1) Новак Джокович - 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3





Враховуючи те, наскільки впевнено Яннік Зіннер долав турнірну дистанцію на шляху до півфіналу, навряд його перемогу навіть над лідером світового рейтингу можна назвати сенсаційною. Скоріше, несподіванкою стало те, як легко і впевнено італійський тенісист розбирався із Джоковичем в двох стартових сетах. Так, треба робити знижку на те, що Новак взагалі був не у своїй тарілці, але чи не тиск та потужність в купі зі стабільністю у виконанні Янніка вибила сербського тенісиста з колії?





Ну добре, чіплятися за подачу Зіннера, особливо, коли вона в нього йде, завдання і дійсно не з простих. Але Джокович часто навіть у матчах із такими суперниками знаходить свої шанси. А тут Новак, в першу чергу, сипався у власних геймах, до того ж, ніяк не міг налагодити гру у геймах опонента.





В стартовій партії кожна подача Джоковича неодмінно завершувалась брейк-поінтами у італійського тенісиста. Одного разу Яннік суперника відпустив, але в двох випадках подачі Новака завершувалися брейками. У підсумку - розгромна перемога італійця - 6:1.





Якщо у вболівальників сербського спортсмена і були сподівання на те, що в другій партії він налагодить гру, вони швидко розвіялися - Яннік знову оперативно здобув перевагу із брейком, а потім ще й закріпив перевагу ще одним геймом на прийомі. І це при тому, що на власній подачі Зіннер продовжував діяти ідеально. Єдина "розрада" полягала в тому, що тепер Джокович взяв "аж" два гейми за сет.





Сподівання на характер Джоковича і його вміння додавати протягом гри виправдались лише у третій партії. Сербський тенісист втримав стартовий гейм сету з брейк-поінта, але в подальшому, нарешті, показав таку-сяку стабільність на подачі. На прийомі справи не йшли і далі, але Новак за свій шанс переломити гру вчепився, дотягнув до тай-брейку і відігравши на ньому матч-бол перевів зустріч у четвертий сет.





Про камбек, правда, мови не було. Це стало зрозуміло вже на початку четвертої партії, коли Зіннер знову став створювати Новаку серйозні проблеми на прийомі. Яннік спочатку відпустив Джоковича з трьох брейк-поінтів, але в наступному геймі на подачі сербського тенісиста таки стався брейк. І хоч часу на порятунок у Новака було достатньо, жодних шансів для цього він так і не отримав.





Зіннер показав просто феноменальну гру на власній подачі. Якщо навіть Новак, гру якого на прийомі називають однією найкращих в турі, не зумів нічого протиставити італійцю та не заробив за 4 сети жодного брейк-поінта, то хто б не став суперником Янніка по фіналу, шансів у нього, якщо італієць збереже свою стабільність та впевненість, буде не більше.





У фіналі Australian Open - 2024, який став для Янніка Зіннера першим в кар'єрі на Турнірах Великого Шолому, італійський тенісист зіграє із переможцем матчу між Александром Звєрєвим і "нейтральним" Даніїлом Медвєдєвим.





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