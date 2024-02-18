Факундо Діас Акоста переграв Ніколаса Харрі в фіналі турніру в Буенос-Айресі та взяв перший в кар'єрі трофей рівня ATP



Аргентинський тенісист Факундо Діас Акоста стає переможцем домашнього турніру категорії ATP 250 в Буенос-Айресі. В титульному матчі змагань Факундо в двох сетах переграв 3-го номера посіву чилійця Ніколаса Харрі, який займає 21-шу сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в фіналі Діас Акоста витратив близько 1 години і 45 хвилин ігрового часу. Аргентинський тенісист Факундо Діас Акоста стає переможцем домашнього турніру категорії ATP 250 в Буенос-Айресі. В титульному матчі змагань Факундо в двох сетах переграв 3-го номера посіву чилійця Ніколаса Харрі, який займає 21-шу сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в фіналі Діас Акоста витратив близько 1 години і 45 хвилин ігрового часу.





ATP 250

Буенос-Айрес, Аргентина

Фінал





Факундо Діас Акоста - (3) Ніколас Харрі - 6:3, 6:4





В кожному із сетів фінального матчу Діас Акоста по разу відзначився на прийомі і втримав усі власні подачі.





Для Факундо титул в Буенос-Айресі стає першим в кар'єрі на рівні ATP. Здобув його аргентинський тенісист у своєму першому ж фіналі. До цього в активі Діаса Акости було 5 титулів на турнірах категорії ATP Challenger. 4 з них він виборов протягом минулого сезону.





Цікаво, що на шляху до першого титулу Факундо не програв в Буенос-Айресі жодної партії.





Завдяки трофею в Буенос-Айресі Факундо Діас Акоста підніметься на найвищу в кар'єрі 59-ту сходинку світового рейтингу.





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