Юлія Стародубцева впевнено виходить у чвертьфінал 75-тисячника в Віро-Біч.
ITF W75+
Віро-Біч, США
2-й раунд
(6) Юлія Стародубцева - Керол Чжао - 6:4, 6:3
Зустріч почалась із надзвичайно складного гейму на подачі Стародубцевої, який українська тенісистка втримати так і не змогла, хоча й відіграла одразу 3 брейк-поінти. Фактично до середини сету кожного разу у спортсменки на подачі виникали серйозні проблеми, втім ані Юлія не змогла відіграти швидкий брейк у виконанні Чжао, ані канадській спортсменці не вдалось закріпити свою перевагу в рахунку.
Але фінал першого сету, без сумнівів, лишився саме за Юлією. Спочатку Стародубцева оформила зворотній брейк у 8-му геймі. Потім втримала власну подачу у 9-му, ліквідувавши два брейкових м'ячі у суперниці. Ну а в 10-му геймі Юлія вдруге поспіль відзначилась на прийомі і оформила таким чином перемогу в партії.
Головним досягненням української тенісистки в другому сеті можна вважати стабілізацію гри на власній подачі. У Керол жодних шансів на прийомі за всю партію так і не було. Сама ж Чжао двічі провалилась на власній подачі. І якщо в середині сету вона зуміла вчасно взяти себе в руки і відігратися з потрійного брейк-поінту, то наприкінці партії Стародубцева оформила брейк під нуль. Одразу після нього Юлія спокійно подала на перемогу.
В чвертьфіналі змагань у Віро-Біч Юлія Стародубцева зіграє проти 3-ї ракетки турніру американської спортсменки Хейлі Баптіст.
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