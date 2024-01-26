Стали відомі перші переможці Australian Open - 2024. Шувей Се та Ян Зеліньскі виграють змагання у міксті на австралійському мейджорі



Тайвансько-польський дует Шувей Се/Ян Зеліньскі стає переможцем Відкритого Чемпіонату Австралії у змішаних парах. В титульному матчі міксту Шувей та Ян у напруженому протистоянні тільки на чемпіонському тай-брейку здолали американсько-британську пару Дезері Кравчик/Ніл Скупскі. На перемогу в фіналі Се та Зеліньскі витратили близько двох годин ігрового часу. Тайвансько-польський дует Шувей Се/Ян Зеліньскі стає переможцем Відкритого Чемпіонату Австралії у змішаних парах. В титульному матчі міксту Шувей та Ян у напруженому протистоянні тільки на чемпіонському тай-брейку здолали американсько-британську пару Дезері Кравчик/Ніл Скупскі. На перемогу в фіналі Се та Зеліньскі витратили близько двох годин ігрового часу.





Australian Open - 2024

Мельбурн, Австралія

Мікст, фінал





(3) Шувей Се/Ян Зеліньскі - (2) Дезері Кравчик/Ніл Скупскі - 6:7(5), 6:4, 11:9





Перемогу в протистоянні Се і Зеліньскі здобули із повноцінним камбеком. Шувей і Ян не просто програли на тай-брейку стартовий сет, вони ще й поступались із брейком - 2:4 у другому сеті. Втім, тайвансько-польський дует зумів виграти 4 гейми поспіль і перевести зустріч на чемпіонський тай-брейк.





На ньому в Кравчик і Скупскі був чемпіоншіп-поінт, правда, на прийомі. Се і Зеліньскі цей м'я відіграли, а дуже скоро своїм шансом скористались на повну.





Шувей Се у 38 років виграє свій перший трофей у міксті. Ян Зеліньскі стає першим поляком, який бере титул у змішаних парах на Australian Open.





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