вівторок, 2 серпня 2022 р.

Вінус Вільямс повернулась на корт, але програла свій перший майже за рік матч.

Легендарна американська тенісистка Вінус Вільямс, яка із серпня минулого року не виходила на корт, повернулась у професійний тур. В своєму першому після тривалої паузи матчі Вільямс-старша в трьох партіях поступилась представниці Канади Ребецці Маріно. Зустріч на старті змагань у Вашингтоні Вінус розпочала досить впевнено, але після виграного стартового сету американка програла дві наступні партії.

WTA-250
Вашингтон, США
1-й раунд

(Q) Ребекка Маріно - (WC) Вінус Вільямс - 4:6, 6:1, 6:4

Враховуючи дуже поважний, як для професійного спорту, вік Вінус Вільямс, а також майже річну паузу у виступах в турі, рівень гри американської тенісистки в цьому матчі приємно здивував. Так, до Вінус Вільямс найкращих часів легендарній спортсменці дотягнути зараз майже неможливо. Так, у її діях чимало прикрих помилок, а швидкість пересування кортом та потужність ударів залишають бажати кращого. Але і провальним перший за рік матч назвати не можна.

В стартовій партії Вінус знадобилось не так багато часу для того, аби знайти змагальний ритм. У підсумку, саме Вільямс-старша зробила єдиний брейк у цьому відрізку матчу, а всі власні подачі американська спортсменка втримала досить впевнено.

От у другому сеті почались серйозні проблеми, вирішити які у Вінус до самого завершення цієї партії так і не вийшло. Якщо стартовий гейм цього відрізку на власній подачі Вільямс із брейк-поінта таки втримала, то два наступних Маріно виграла майже без проблем - одну подачу Вінус віддала під нуль, в наступному геймі взяла лишень 1 розіграш.

Списувати Вільямс з рахунків навіть після такого провального сету було трохи зарано. Вінус зуміла провести непоганий відрізок на початку вирішальної партії і навіть повести із брейком. Правда, далі на перший план вийшла "фізика", а от із нею у американки на даний момент все не настільки добре, як хотілося б. Вільямс відверто підсіла, ну а Маріно чітко скористалась цим спадом, оформила 2 брейки поспіль і здобула перемогу в матчі.

В другому колі змагань у Вашингтоні Ребекка Маріно зіграє проти переможниці матчу Андреа Петковіч - Клара Таусон.

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о 08:44
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