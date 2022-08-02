Вінус Вільямс повернулась на корт, але програла свій перший майже за рік матч.

WTA-250
Вашингтон, США
1-й раунд
(Q) Ребекка Маріно - (WC) Вінус Вільямс - 4:6, 6:1, 6:4
Враховуючи дуже поважний, як для професійного спорту, вік Вінус Вільямс, а також майже річну паузу у виступах в турі, рівень гри американської тенісистки в цьому матчі приємно здивував. Так, до Вінус Вільямс найкращих часів легендарній спортсменці дотягнути зараз майже неможливо. Так, у її діях чимало прикрих помилок, а швидкість пересування кортом та потужність ударів залишають бажати кращого. Але і провальним перший за рік матч назвати не можна.
В стартовій партії Вінус знадобилось не так багато часу для того, аби знайти змагальний ритм. У підсумку, саме Вільямс-старша зробила єдиний брейк у цьому відрізку матчу, а всі власні подачі американська спортсменка втримала досить впевнено.
От у другому сеті почались серйозні проблеми, вирішити які у Вінус до самого завершення цієї партії так і не вийшло. Якщо стартовий гейм цього відрізку на власній подачі Вільямс із брейк-поінта таки втримала, то два наступних Маріно виграла майже без проблем - одну подачу Вінус віддала під нуль, в наступному геймі взяла лишень 1 розіграш.
Списувати Вільямс з рахунків навіть після такого провального сету було трохи зарано. Вінус зуміла провести непоганий відрізок на початку вирішальної партії і навіть повести із брейком. Правда, далі на перший план вийшла "фізика", а от із нею у американки на даний момент все не настільки добре, як хотілося б. Вільямс відверто підсіла, ну а Маріно чітко скористалась цим спадом, оформила 2 брейки поспіль і здобула перемогу в матчі.
В другому колі змагань у Вашингтоні Ребекка Маріно зіграє проти переможниці матчу Андреа Петковіч - Клара Таусон.
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