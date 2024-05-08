Катерина Байндл переграла росіянку на старті 75-тисячника в Празі

Українська тенісистка Катерина Байндл успішно стартувала на змаганнях ITF з призовим фондом у 75 тисяч доларів у Празі. В першому раунді турніру Катерина, яка отримала в столиці Чехії 5-й номер посіву, завдала поразки представниці країни-терориста Марині Мельниковій. На перемогу над 433-ю ракеткою світу Байндл витратила дві партії та трохи менше двох із чвертю годин ігрового часу.





ITF W 75

Прага, Чехія

1-й раунд





(5) Катерина Байндл - Марина Мельникова - 6:3, 7:6(7)





Після доволі невдалого дебюту зустрічі, в якому Катерина дозволила суперниці піти у швидкий відрив із брейком, українська тенісистка достатньо швидко повернула собі контроль над ходом протистояння. З рахунку 0:3 Байндл зуміла тричі відзначитися на прийомі, виграти одразу 6 геймів поспіль і з прихованою баранкою для Мельникової завершити сет на свою користь.





Протягом другої партії зустрічі Байндл фактично весь час лідирувала в рахунку. Проте здобути вирішальну перевагу українській тенісистці катастрофічно не вдавалось. 4 рази Катерина виходила вперед із брейком, але одразу ж програвала власну подачу.





На тай-брейці другого сету Байндл навіть довелось рятуватися із сет-болу на подачі суперниці, втім із цим завданням Катерина впоралась і оформила непросту перемогу в двох партіях.





В другому колі змагань у Празі Катерина Байндл зіграє із переможницею зустрічі між румунською спортсменкою Андреєю Міту та представницею Італії Лаурою Майр.





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