Катерина Байндл переграла росіянку на старті 75-тисячника в Празі
ITF W 75
Прага, Чехія
1-й раунд
(5) Катерина Байндл - Марина Мельникова - 6:3, 7:6(7)
Після доволі невдалого дебюту зустрічі, в якому Катерина дозволила суперниці піти у швидкий відрив із брейком, українська тенісистка достатньо швидко повернула собі контроль над ходом протистояння. З рахунку 0:3 Байндл зуміла тричі відзначитися на прийомі, виграти одразу 6 геймів поспіль і з прихованою баранкою для Мельникової завершити сет на свою користь.
Протягом другої партії зустрічі Байндл фактично весь час лідирувала в рахунку. Проте здобути вирішальну перевагу українській тенісистці катастрофічно не вдавалось. 4 рази Катерина виходила вперед із брейком, але одразу ж програвала власну подачу.
На тай-брейці другого сету Байндл навіть довелось рятуватися із сет-болу на подачі суперниці, втім із цим завданням Катерина впоралась і оформила непросту перемогу в двох партіях.
В другому колі змагань у Празі Катерина Байндл зіграє із переможницею зустрічі між румунською спортсменкою Андреєю Міту та представницею Італії Лаурою Майр.
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